A lengyel védelmi miniszter megelégelte az ukrán „drónbakikat”

A lengyel védelmi miniszter, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arra kérte Kijevet, hogy fokozott óvatossággal járjon el az Észtország felett történt ukrán drónincidens kapcsán – számolt be az esetről a TASZSZ hírügynökség.

Ukrajnának sokkal pontosabban kell meghatároznia [a dróntámadások] célpontjait annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a NATO-tagállamok biztonságát. Ukrajnának ebben a kérdésben óvatosnak kell lennie

– mondta Kosiniak-Kamysz egy sajtótájékoztatón, válaszolva egy újságíró kérdésére, amely az Észtország felett lelőtt ukrán drón ügyére vonatkozott.

Kedden a román légierő egyik vadászgépe – amely egy NATO-misszió részeként teljesített szolgálatot – lelőtt egy drónt Észtország déli része felett. A NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka, Alexus Grinkevich megerősítette, hogy a drónt ukrán területről indították.