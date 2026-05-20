NATOukrán dróntámadásWladyslaw Kosiniak-Kamyshorosz-ukrán háború

A lengyel védelmi miniszter megelégelte az ukrán „drónbakikat”

Az ukrán dróntámadások már nemcsak Oroszországot érintik. Sokadik esetben fordul elő ugyanis, hogy ukrán drónok NATO-tagállamok területére repülnek vagy okoznak pusztítást. A legutóbbi incidensre Észtországban akadt példa, miután egy ukrán drónt lőtt le egy NATO-gép az ország légterében. Az esetet követően a lengyel védelmi miniszter nyílt figyelmeztetést küldött Kijevnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 13:42
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lengyel védelmi miniszter, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arra kérte Kijevet, hogy fokozott óvatossággal járjon el az Észtország felett történt ukrán drónincidens kapcsán – számolt be az esetről a TASZSZ hírügynökség.

Ukrajnának sokkal pontosabban kell meghatároznia [a dróntámadások] célpontjait annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a NATO-tagállamok biztonságát. Ukrajnának ebben a kérdésben óvatosnak kell lennie

– mondta Kosiniak-Kamysz egy sajtótájékoztatón, válaszolva egy újságíró kérdésére, amely az Észtország felett lelőtt ukrán drón ügyére vonatkozott. 

Kedden a román légierő egyik vadászgépe – amely egy NATO-misszió részeként teljesített szolgálatot – lelőtt egy drónt Észtország déli része felett. A NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka, Alexus Grinkevich megerősítette, hogy a drónt ukrán területről indították.

Ukrajna az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásokat Oroszország ellen, többek között a balti térség közelében is. Március óta több ukrán katonai drón is berepült Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe.

Mind a négy ország NATO-tag. Lettországban múlt héten a kormány is megbukott a légtérsértések kezelésével kapcsolatos kritikák miatt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu