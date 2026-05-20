Negyven új megállapodást írt alá Putyin és Hszi Pekingben, a partneri együttműködés volt a fókuszban

Az orosz–ukrán és a közel-keleti háborúk szintén napirenden voltak. Ukrajna tekintetében Kína hivatalosan továbbra is semleges álláspontot képvisel, ugyanakkor bírálta az Oroszország elleni nyugati szankciókat. Az iráni–amerikai konfliktus kapcsán pedig Kína mielőbbi rendezést vár.

A Kreml beszámolója szerint szerdán mintegy 40 megállapodást írtak alá.

A kínai–orosz viszony

A két ország gazdasági kapcsolatai az orosz–ukrán háború kitörése óta tovább mélyültek. Kína ma Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere: miközben Moszkva egyre inkább kínai technológiára és alkatrészekre támaszkodik, Kína vásárolja fel az orosz olajexport közel felét. A kínai alkatrészek az orosz fegyvergyártásban, köztük a támadó drónok előállításában is fontos szerepet töltenek be. A nyugati vállalatok kivonulása után pedig az orosz belső piacot jelentős részben kínai fogyasztási cikkek helyettesítették.