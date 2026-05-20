Magyar–ukrán egyeztetés: a kárpátaljai magyarok jogai voltak fókuszban

Új fejezetet nyithat a diplomáciában a szerdán indult magyar–ukrán szakértői konzultáció. A kárpátaljai magyarság helyzete és Ukrajna uniós csatlakozási tervei két olyan téma, ami évek óta feszültséget szül a két ország között. Orbán Anita külügyminiszter mellett kollégája, Andrij Szibiha is megszólalt az online egyeztetést követően. A külügyminiszterek várhatóan már a holnapi NATO-csúcson személyesen is találkoznak majd.

2026. 05. 20. 11:40
Orbán Anita külügyminiszter Forrás: AFP
Szibiha kifejtette, hogy Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait és továbbra is elkötelezettek azok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett.

Tekintsék Ukrajna EU-csatlakozását Magyarország stratégiai érdekének, a magyar nemzeti egység megerősítésének lehetőségének, valamint a magyar kisebbség jogainak biztosítására szolgáló legjobb eszköznek

– emelte ki. Hangsúlyozta, hogy itt az ideje szilárd alapot építeni az első EU-tárgyalási csomag májusban, valamint további öt csomag júniusban történő megnyitásához. Kitért rá, hogy magyar kollégáival közös céljuk, hogy kihasználják ezt a lendületet és kézzelfogható eredményeket érjenek el. Zárásul leírta, hogy várja a holnapi személyes találkozójukat a svédországi NATO-külügyminiszteri találkozón.

Orbán Anita: Elsődleges kérdés a nemzeti kisebbségek jogainak védelme

Ahogy arról lapunk is beszámolt, megkezdődtek a szakértői tárgyalások, amit Orbán Anita magyar külügyminiszter, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, valamint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nyitott meg. 

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme továbbra is elsődleges kérdés Budapest számára.

A tárcavezető szerint a kárpátaljai magyarság nemcsak a kétoldalú kapcsolatok fontos része, hanem összekötő kapocs is a két nemzet között. Éppen ezért a valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, amelyet egyértelmű jogi garanciákra kell alapozni.

Az utóbbi években a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete jelentette a magyar–ukrán viszony egyik legérzékenyebb pontját. Az oktatási és nyelvtörvények csorbították az Ukrajnában élő kisebbségek nyelvhasználathoz való jogát. Magyarország következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy a kárpátaljai magyar közösség korábban meglévő jogait teljeskörűen helyre kell állítani. Orbán Anita bejegyzésében úgy fogalmazott:

Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.

Borítókép: Orbán Anita külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
