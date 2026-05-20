Magyar–ukrán egyeztetés: a kárpátaljai magyarok jogai voltak fókuszban

Szibiha kifejtette, hogy Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait és továbbra is elkötelezettek azok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett.
Tekintsék Ukrajna EU-csatlakozását Magyarország stratégiai érdekének, a magyar nemzeti egység megerősítésének lehetőségének, valamint a magyar kisebbség jogainak biztosítására szolgáló legjobb eszköznek
– emelte ki. Hangsúlyozta, hogy itt az ideje szilárd alapot építeni az első EU-tárgyalási csomag májusban, valamint további öt csomag júniusban történő megnyitásához. Kitért rá, hogy magyar kollégáival közös céljuk, hogy kihasználják ezt a lendületet és kézzelfogható eredményeket érjenek el. Zárásul leírta, hogy várja a holnapi személyes találkozójukat a svédországi NATO-külügyminiszteri találkozón.
Orbán Anita: Elsődleges kérdés a nemzeti kisebbségek jogainak védelme
Ahogy arról lapunk is beszámolt, megkezdődtek a szakértői tárgyalások, amit Orbán Anita magyar külügyminiszter, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, valamint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nyitott meg.
Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme továbbra is elsődleges kérdés Budapest számára.
A tárcavezető szerint a kárpátaljai magyarság nemcsak a kétoldalú kapcsolatok fontos része, hanem összekötő kapocs is a két nemzet között. Éppen ezért a valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, amelyet egyértelmű jogi garanciákra kell alapozni.
