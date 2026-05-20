Magyar–ukrán egyeztetés: a kárpátaljai magyarok jogai voltak fókuszban

Szibiha kifejtette, hogy Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait és továbbra is elkötelezettek azok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett.

Tekintsék Ukrajna EU-csatlakozását Magyarország stratégiai érdekének, a magyar nemzeti egység megerősítésének lehetőségének, valamint a magyar kisebbség jogainak biztosítására szolgáló legjobb eszköznek

– emelte ki. Hangsúlyozta, hogy itt az ideje szilárd alapot építeni az első EU-tárgyalási csomag májusban, valamint további öt csomag júniusban történő megnyitásához. Kitért rá, hogy magyar kollégáival közös céljuk, hogy kihasználják ezt a lendületet és kézzelfogható eredményeket érjenek el. Zárásul leírta, hogy várja a holnapi személyes találkozójukat a svédországi NATO-külügyminiszteri találkozón.

This morning, @_OrbanAnita and I kicked off the Hungarian-Ukrainian expert-level consultations, together with @taraskachka.



In my opening remarks, I focused on three key issues: bilateral relations, minority rights, and Ukraine’s EU accession. We are united in our will to solve… pic.twitter.com/pgUXuoWWkz — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 20, 2026

Orbán Anita: Elsődleges kérdés a nemzeti kisebbségek jogainak védelme

Ahogy arról lapunk is beszámolt, megkezdődtek a szakértői tárgyalások, amit Orbán Anita magyar külügyminiszter, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, valamint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nyitott meg.

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme továbbra is elsődleges kérdés Budapest számára.

A tárcavezető szerint a kárpátaljai magyarság nemcsak a kétoldalú kapcsolatok fontos része, hanem összekötő kapocs is a két nemzet között. Éppen ezért a valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, amelyet egyértelmű jogi garanciákra kell alapozni.