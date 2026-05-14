Moszkva válaszcsapásnak nevezte a Kárpátalja elleni támadást

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

2026. 05. 14. 20:03
Kárpátalján orosz dróntámadás érte a magyarok lakta térséget
Az orosz nagykövetség Facebook-oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz védelmi minisztérium május 13-i nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.

Az orosz fegyveres erők tettei nem az ukrán civilek vagy a polgári infrastruktúra ellen irányulnak, és nem a konfliktus eszkalációját jelentik, hanem válaszul az ukrán fegyveres erők által orosz területen mélyen, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott tömeges csapásokra, amelyek civil áldozatokat és a polgári infrastruktúra megrongálását eredményezték

 – írták.

Az orosz hadsereg szerdán drónokkal támadott több kárpátaljai települést, több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó hivatalos Facebook-oldalán közölte: 11 harci drón lépett be a megye légterébe; a légitámadásnak nincs sebesültje.

Az orosz–ukrán háború híreit itt olvashatja.

Borítókép: Moszkva válaszcsapásnak nevezte a Kárpátalja elleni támadást (Fotó:  MTI/EPA)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
