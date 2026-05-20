Sokan nem tudják, hogyan hajthatják be a tartozást ismerőseiken

A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) megbízásából készített, az okostelefont használó felnőtt magyar lakosság körében végzett reprezentatív kutatás szerint a megkérdezettek között nagy a bizonytalanság, mivel igazolható a pénz átadása. Az emberek harmada egyáltalán nem tudja, mit tehet, ha adósa nem törleszt. Minden ötödik felnőtt azzal sincs tisztában, hogy akkor is van esély jogainak érvényesítésére, ha csak szóban állapodtak meg a kölcsönről. Abban viszont a válaszadók fele biztos, hogy kérhet kamatot, és ha közjegyző előtt szerződik, nem kell pereskednie ahhoz, hogy visszaszerezze a pénzét.

2026. 05. 20. 12:02
A felmérés szerint a lakosság majdnem hatvan százaléka tudja, hogy ha közjegyzői okiratba foglalják a kölcsönszerződést, akkor a vissza nem fizetett pénz – a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően – peres eljárás nélkül végrehajtható. A negyven év alattiak ugyanakkor kevésbé tájékozottak, közülük csak minden második volt tisztában ezzel. A válaszadók valamivel több mint fele tudta, hogy magánkölcsönöknél is lehet kamatot kérni.

„A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, hiszen csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek” – teszi hozzá a MOKK elnöke.

A fizetési meghagyás hatásos megoldás

A kölcsönadónak akkor is van lehetősége követelése érvényesítésére, ha nem készült írásos szerződés vagy közjegyzői okirat a kölcsönről. Mindössze a válaszadók harmada tudta, hogy kisebb összegű, legfeljebb hárommillió forintos tartozások esetén ehhez fizetési meghagyásos eljárást kell kezdeményeznie egy közjegyzőnél, 3 és 30 millió forintos összeg között választhatja a fizetési meghagyást és a pereskedést is, harmincmillió forint felett csak bírósági út járható.

Ha a fizetési meghagyás kötelezettje a 15 napos, ellentmondásra rendelkezésre álló időn belül vitatja a követelést, az eljárás perré alakul, és a bíróságon folytatódhat. A közjegyzők tapasztalata szerint azonban az adósok jelentős része a meghagyás kézhezvétele után – tartva a súlyosabb következményektől – rendezi a tartozást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

