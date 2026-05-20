Új fejezet nyílhat a magyar–ukrán kapcsolatokban: megkezdődtek a szakértői tárgyalások

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme továbbra is elsődleges kérdés Budapest számára.

A tárcavezető szerint a kárpátaljai magyarság nemcsak a kétoldalú kapcsolatok fontos része, hanem összekötő kapocs is a két nemzet között. Éppen ezért a valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, amelyet egyértelmű jogi garanciákra kell alapozni.

A kárpátaljai magyarság ügye a középpontban

Az elmúlt években a magyar–ukrán viszony egyik legérzékenyebb pontját a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete jelentette. Budapest többször is kifogásolta az ukrán oktatási és nyelvtörvényeket, amelyek szűkítették a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeit. Magyarország következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a kárpátaljai magyar közösség korábban meglévő jogait teljeskörűen helyre kell állítani.

Orbán Anita bejegyzésében úgy fogalmazott: