Új fejezet nyílhat a magyar–ukrán kapcsolatokban: megkezdődtek a szakértői tárgyalások

Online formában megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések, amelyek új lendületet adhatnak a két ország kapcsolatainak rendezéséhez. A megbeszéléseket Orbán Anita magyar külügyminiszter, valamint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nyitotta meg.

2026. 05. 20. 9:57
Orbán Anita külügyminiszter
Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme továbbra is elsődleges kérdés Budapest számára.

A tárcavezető szerint a kárpátaljai magyarság nemcsak a kétoldalú kapcsolatok fontos része, hanem összekötő kapocs is a két nemzet között. Éppen ezért a valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, amelyet egyértelmű jogi garanciákra kell alapozni.

A kárpátaljai magyarság ügye a középpontban

Az elmúlt években a magyar–ukrán viszony egyik legérzékenyebb pontját a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete jelentette. Budapest többször is kifogásolta az ukrán oktatási és nyelvtörvényeket, amelyek szűkítették a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeit. Magyarország következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a kárpátaljai magyar közösség korábban meglévő jogait teljeskörűen helyre kell állítani.

Orbán Anita bejegyzésében úgy fogalmazott:

A kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve. Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
