Új fejezet nyílhat a magyar–ukrán kapcsolatokban: megkezdődtek a szakértői tárgyalások

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme továbbra is elsődleges kérdés Budapest számára.
A tárcavezető szerint a kárpátaljai magyarság nemcsak a kétoldalú kapcsolatok fontos része, hanem összekötő kapocs is a két nemzet között. Éppen ezért a valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, amelyet egyértelmű jogi garanciákra kell alapozni.
A kárpátaljai magyarság ügye a középpontban
Az elmúlt években a magyar–ukrán viszony egyik legérzékenyebb pontját a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete jelentette. Budapest többször is kifogásolta az ukrán oktatási és nyelvtörvényeket, amelyek szűkítették a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeit. Magyarország következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a kárpátaljai magyar közösség korábban meglévő jogait teljeskörűen helyre kell állítani.
Orbán Anita bejegyzésében úgy fogalmazott:
A kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve. Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.
