Ukrajna kapcsán egyeztetett Magyar Péter Brüsszellel

Magyar Péter legújabb Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a magyar kormány technikai szintű egyeztetést kezdett Ukrajnával. A tárgyalások fókuszában a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak törvényi garantálása volt. Magyar Péter bejegyzése szerint erről a mai kormányülés előtt telefonon tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, aki határozottan üzent Zelenszkijnek.

2026. 05. 18. 11:50
Forrás: AFP
Megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Orbán Anita külügyminiszter telefonos egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, amelynek eredményeként már kedden megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalások a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. 

A megbeszéléseken részt vesznek a kárpátaljai magyarság képviselői is.

Ukrajna EU-csatlakozásáról is tárgyalt a két tárcavezető – erről cikkünkben részletesen írtunk. 

Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tavaly év végén kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az ukrajnai háborús mozgósítás során elkövetett súlyos jogsértések kapcsán, mivel a toborzóirodák hatalmukkal visszaélve jogellenes és embertelen bánásmódot alkalmaznak az érvényes halasztással rendelkező állampolgárokkal szemben. 

Marta Kos biztos válaszában elismerte, hogy a Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná

– ismertette Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

Borítókép: Magyar Péter és António Costa (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
