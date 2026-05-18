Ukrajna kapcsán egyeztetett Magyar Péter Brüsszellel

Megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól
Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Orbán Anita külügyminiszter telefonos egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, amelynek eredményeként már kedden megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalások a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében.
A megbeszéléseken részt vesznek a kárpátaljai magyarság képviselői is.
Ukrajna EU-csatlakozásáról is tárgyalt a két tárcavezető – erről cikkünkben részletesen írtunk.
