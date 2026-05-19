PutyinOroszországKínageopolitikaHszi Csin-ping

Peking lett a világpolitika központja: Putyin Hszi Csin-pinggel találkozik Trump látogatása után

Miközben Európa egyre inkább kiszorul a globális erőtérből, egymás után érkeznek a világhatalmi vezetők Pekingbe. Donald Trump amerikai elnök látogatása után kedden és szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a háttérben az orosz–ukrán háború, az energiapiaci átrendeződés és Kína növekvő geopolitikai súlya húzódik meg.

Szabó István
2026. 05. 19. 11:57
Vlagyimir Putyin orosz elnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel a pekingi Nagy Népi Csarnokban tartott találkozójuk során, 2025. szeptember 2-án Fotó: Sergey Bobylev Forrás: AFP
Putyin még az útja előtt videóüzenetben fordult a kínai emberekhez, amelyben rendkívül meleg hangon beszélt a két ország kapcsolatáról.

Kedves kínai barátaim, üdvözlöm önöket! Örömmel utazom ismét Pekingbe régi jó barátom, Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – fogalmazott az orosz elnök.

Putyin a kiváló kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozza

Putyin hangsúlyozta: Moszkva és Peking kapcsolatai történelmi csúcson vannak, együttműködésüket kölcsönös bizalom, tisztelet és egyenrangúság jellemzi. A látogatás különösen fontos időszakban történik, miközben Oroszország és Belarusszia közös nukleáris hadgyakorlatot tart, valamint továbbra is zajlik az orosz–ukrán háború. A Putyin–Hszi-találkozó szorosan összefügg Donald Trump korábbi kínai látogatásával is.

A Vlagyimir Putyin–Hszi Csin-ping-csúcstalálkozó nyilván nem független Donald Trump korábbi kínai útjától

– mondta lapunknak Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője.

A találkozó egyik fontos témája várhatóan az energiapiaci helyzet és az olajárak alakulása lesz, amely nemcsak Oroszország, hanem már a kínai gazdaság számára is egyre érzékenyebb kérdéssé válik. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint Oroszország az elmúlt években rendkívül erős függőségi helyzetbe került Kínával szemben.

Korábban sokkal kiegyensúlyozottabb volt a viszony, mert Oroszország az Európai Unióval is tudott kereskedni és Ázsiával is, és volt valamiféle diverzifikáció az energiaexport és a technológia területén is

– hangsúlyozta.

China's President Xi Jinping (R) and US President Donald Trump arrive to attend a state banquet at the Great Hall of the People in Beijing on May 14, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök állami bankettre érkezik a pekingi Nagy Népi Csarnokba 2026. május 14-én (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A szakértő rámutatott: az orosz–ukrán háború miatt kivonuló nyugati cégek következtében Moszkva gazdasági mozgástere jelentősen beszűkült.

Az elmúlt években ez az orosz–ukrán háború miatt kivonuló európai cégek miatt erősen Kína felé tolódott el. Azt lehet látni, hogy Oroszország Kínára van rászorulva

– fogalmazott. Hozzátette: jelenleg Kína az egyetlen igazán stabil és megbízható partner Moszkva számára az energiaszektorban.

Az orosz energiahordozóknak most Kína és India a legnagyobb felvásárlója, azonban, mint azt az év elején is láttuk India amerikai nyomásra fel tudta függeszteni az orosz energiaimportot. Orosz szempontból jelenleg Kína az egyetlen olyan megbízható partner, aki továbbra is vásárol orosz energiát

– emelte ki.

Bendarzsevszkij Anton (Forrás: Facebook/ Bendarzsevszkij Anton)

Moszkvának létfontosságú, hogy Pekinggel jó kapcsolatokat ápoljon, mert gazdaságilag, pénzügyileg, geopolitikailag teljesen rá van szorulva. Ez egyfajta kiszolgáltatott helyzet

– hangsúlyozta. Bendarzsevszkij Anton arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ország kapcsolatában erőteljes eltolódás alakult ki.

Vlagyimir Putyin az elmúlt időszakban huszonötször volt Kínában és negyvenszer találkoztak a kínai elnökkel különféle platformokon, és ebből is látszik egy erőteljes aszimmetria

– fogalmazott.

Kína az orosz háború haszonélvezője, és geopolitikai szerepe egyre nagyobb

A szakértő szerint Kína az elmúlt évek egyik legnagyobb nyertese lett geopolitikai értelemben.

Kína sokat profitált Oroszország Ukrajna ellen indított háborújából, egyértelműen nyertesei ennek a helyzetnek és Trump is felismerte azt, hogy ha az Egyesült Államok meg szeretné őrizni globális vezető pozícióját, akkor Kínát meg kell állítania

– fogalmazott.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök a világpolitika fontos kérdéseiről fog tárgyalni Pekingben  (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Bendarzsevszkij Anton ugyanakkor fontos különbségre is felhívta a figyelmet Moszkva és Peking kapcsolatában.

Azt gondolom, hogy Kína nagyon jó orosz partner, de nem szövetséges, ez különbség. Kína számára a legfontosabb kereskedelmi partner az nem Oroszország, hanem az Egyesült Államok és az Európai Unió. Kína számára a stratégiai feladat az az, hogy hogyan lavírozzon ebben a helyzetben megőrizve kereskedelmi kapcsolatait a fejlett Nyugattal és közben kihasználva ezeket a lehetőséget például, amit az ötödik éve zajló orosz–ukrán háború nyújt

– összegezte a szakértő.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel a pekingi Nagy Népi Csarnokban tartott találkozójuk során, 2025. szeptember 2-án (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
