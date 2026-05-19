Peking lett a világpolitika központja: Putyin Hszi Csin-pinggel találkozik Trump látogatása után

Putyin még az útja előtt videóüzenetben fordult a kínai emberekhez, amelyben rendkívül meleg hangon beszélt a két ország kapcsolatáról.

Kedves kínai barátaim, üdvözlöm önöket! Örömmel utazom ismét Pekingbe régi jó barátom, Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – fogalmazott az orosz elnök.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Китая перед визитом в Пекин. Президент РФ заявил о росте сотрудничества между двумя странами и увеличении товарооборота.



Фото: пресс-служба Кремля / https://t.co/FFwSlJS0p5 https://t.co/ouAkbH9TeO pic.twitter.com/4dxmAWBZcg — Сноб (@snob_project) May 19, 2026

Putyin a kiváló kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozza

Putyin hangsúlyozta: Moszkva és Peking kapcsolatai történelmi csúcson vannak, együttműködésüket kölcsönös bizalom, tisztelet és egyenrangúság jellemzi. A látogatás különösen fontos időszakban történik, miközben Oroszország és Belarusszia közös nukleáris hadgyakorlatot tart, valamint továbbra is zajlik az orosz–ukrán háború. A Putyin–Hszi-találkozó szorosan összefügg Donald Trump korábbi kínai látogatásával is.

A Vlagyimir Putyin–Hszi Csin-ping-csúcstalálkozó nyilván nem független Donald Trump korábbi kínai útjától

– mondta lapunknak Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője.

A találkozó egyik fontos témája várhatóan az energiapiaci helyzet és az olajárak alakulása lesz, amely nemcsak Oroszország, hanem már a kínai gazdaság számára is egyre érzékenyebb kérdéssé válik. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint Oroszország az elmúlt években rendkívül erős függőségi helyzetbe került Kínával szemben.

Korábban sokkal kiegyensúlyozottabb volt a viszony, mert Oroszország az Európai Unióval is tudott kereskedni és Ázsiával is, és volt valamiféle diverzifikáció az energiaexport és a technológia területén is

– hangsúlyozta.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök állami bankettre érkezik a pekingi Nagy Népi Csarnokba 2026. május 14-én (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A szakértő rámutatott: az orosz–ukrán háború miatt kivonuló nyugati cégek következtében Moszkva gazdasági mozgástere jelentősen beszűkült.

Az elmúlt években ez az orosz–ukrán háború miatt kivonuló európai cégek miatt erősen Kína felé tolódott el. Azt lehet látni, hogy Oroszország Kínára van rászorulva

– fogalmazott. Hozzátette: jelenleg Kína az egyetlen igazán stabil és megbízható partner Moszkva számára az energiaszektorban.

Az orosz energiahordozóknak most Kína és India a legnagyobb felvásárlója, azonban, mint azt az év elején is láttuk India amerikai nyomásra fel tudta függeszteni az orosz energiaimportot. Orosz szempontból jelenleg Kína az egyetlen olyan megbízható partner, aki továbbra is vásárol orosz energiát

– emelte ki.