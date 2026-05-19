Brüsszel árgus szemekkel figyeli Putyin kínai útját: Moszkva és Peking támogatják egymást

Kedves kínai barátaim, üdvözlöm önöket! Örömmel utazom ismét Pekingbe régi jó barátom, Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására

– mondta.

Az orosz elnök szerint az orosz–kínai kapcsolatok minden korábbinál szorosabbak. Úgy fogalmazott: a két ország együttműködését kölcsönös bizalom és megértés jellemzi, valamint az, hogy egyenrangú félként, tiszteletteljes párbeszédre törekedve működnek együtt. Hozzátette: Moszkva és Peking a szuverenitást és a nemzeti egységet érintő kérdésekben is támogatja egymást.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Kína bizalommal tekint a jövőbe, és folyamatosan bővíti együttműködését a politika, a gazdaság és a védelem területén. Kiemelte, hogy Hszi Csin-ping elkötelezett az Oroszországgal fenntartott hosszú távú együttműködés mellett.