Vlagyimir PutyinKínalátogatásHszi Csin-ping

Brüsszel árgus szemekkel figyeli Putyin kínai útját: Moszkva és Peking támogatják egymást

Putyin kínai látogatása előtt videóüzenetben méltatta az orosz–kínai kapcsolatokat, és egyértelművé tette: Moszkva és Peking hosszú távon is szoros stratégiai együttműködésre készül. Az orosz elnök a kölcsönös bizalomról, a közös érdekek védelméről és a kapcsolatok további mélyítéséről beszélt akkor, amikor az orosz–kínai együttműködésnek egyre nagyobb szerepe van a nemzetközi politikában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 7:48
Vlagyimir Putyin orosz elnök videohívást folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedves kínai barátaim, üdvözlöm önöket! Örömmel utazom ismét Pekingbe régi jó barátom, Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására

 – mondta.

Az orosz elnök szerint az orosz–kínai kapcsolatok minden korábbinál szorosabbak. Úgy fogalmazott: a két ország együttműködését kölcsönös bizalom és megértés jellemzi, valamint az, hogy egyenrangú félként, tiszteletteljes párbeszédre törekedve működnek együtt. Hozzátette: Moszkva és Peking a szuverenitást és a nemzeti egységet érintő kérdésekben is támogatja egymást.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Kína bizalommal tekint a jövőbe, és folyamatosan bővíti együttműködését a politika, a gazdaság és a védelem területén. Kiemelte, hogy Hszi Csin-ping elkötelezett az Oroszországgal fenntartott hosszú távú együttműködés mellett.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy Oroszország nagyra értékeli Kína történelmét, valamint kulturális, művészeti és tudományos eredményeit. Mint mondta, Moszkva fontosnak tartja, hogy a két ország népei még közelebb kerüljenek egymáshoz. A kölcsönös vízummentesség szerinte nemcsak az üzleti és turisztikai kapcsolatokat könnyíti meg, hanem az emberek közötti kapcsolatok erősítését is segíti.

Putyin azt is kijelentette: bízik abban, hogy Moszkva és Peking tovább mélyíti stratégiai partnerségét a két ország fejlődése, az emberek jóléte, valamint a globális biztonság és stabilitás érdekében. „Hamarosan találkozunk Pekingben!” – zárta beszédét.

Jurij Usakov, az orosz elnök nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója korábban újságíróknak azt mondta: a videóüzenet a hagyományosan a kínai médiában megjelenő Putyin-cikk helyett készült.

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására Putyin május 19–20-án hivatalos látogatást tesz Kínában. 

A látogatás az orosz–kínai jószomszédi szerződés aláírásának 25. évfordulójához kapcsolódik. Az orosz elnököt magas rangú delegáció kíséri, amelyben miniszterelnök-helyettesek, miniszterek, állami vállalatok vezetői és nagyvállalatok képviselői is helyet kaptak.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint Moszkva jelenleg nincs a legjobb helyzetben, ezt pedig ki kéne használni. Kaja Kallas szerint miután Oroszország gyenge pozícióban van, így elérkezett az ideje, hogy tárgyalóasztalhoz ültessék. Putyin előtt Donald Trump amerikai elnök is Pekingbe utazott.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök videohívást folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu