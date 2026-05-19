Az úrnapi körmenethez hasonlítja a pride-ot a lehetséges egyházügyi államtitkár

Kiállt Pankotai Lili mellett

A lap szerint ezek után nem meglepő, hogy Tarr Zoltán aspiránsa hosszú évek óta bírálja a keresztény egyházak vezetését és nyíltan beállt a baloldal által felkarolt ügyek mögé.

2018-ban azt nyilatkozta, hogy „a magyar egyházi közegben inkább a szőnyeg alá söprés jellemző”. „Szerintem a magyar katolikus egyházban jelen van egy erőteljes klerikalizmus. Erre a szemléletre az jellemző, hogy alapvetően a papságban látja az egyház erejét, és nem érti a II. vatikáni zsinat által előtérbe helyezett családegyház fogalmát és jelentőségét” – fogalmazott, és hozzátette, hogy

ha valamit elkezdenek erőszakosan terjeszteni, mint most nálunk a nemzet és nemzeti fogalmakat, ami reakció a korábbi erőltetett internacionalizmusra, akkor attól én ösztönösen idegenkedem. A nemzettudat kifejezéssel is így vagyok.

Az Ellenpont a legegyértelműbb megnyilvánulásának azt tartja, amikor védelmébe vette a trágár performansza miatt a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumból kitett Pankotai Lilit. Szerinte ugyanis a csúnya szavaknak van esztétikai funkciójuk, ezáltal fejezi ki a fiatal, hogy dühös.

A legutóbbi kampányban is aktívan politizált, és a közösségi oldalán több alkalommal is foglalkozott a Tisza Párt fő kampánytémáival. Így külön posztot szentelt a Szőlő utcai ügynek, megosztotta a Szavazat ára című propagandafilmet, és Putyinhoz próbálta kötni Orbán Viktort.