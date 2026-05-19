Heidl György

Az úrnapi körmenethez hasonlítja a pride-ot a lehetséges egyházügyi államtitkár

Heidl György a CEU-n szerezte egyik diplomáját és PhD-fokozatát, így talán nem meglepő, hogy katolikus filozófus létére radikális baloldali nézeteket vall. Személyében olyan ember töltheti be az egyházügyi államtitkár szerepét, aki szerint az úrnapi körmenetet ugyanúgy be lehetne tiltani, mint a pride-ot.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 7:58
Kiállt Pankotai Lili mellett

A lap szerint ezek után nem meglepő, hogy Tarr Zoltán aspiránsa hosszú évek óta bírálja a keresztény egyházak vezetését és nyíltan beállt a baloldal által felkarolt ügyek mögé.

2018-ban azt nyilatkozta, hogy „a magyar egyházi közegben inkább a szőnyeg alá söprés jellemző”. „Szerintem a magyar katolikus egyházban jelen van egy erőteljes klerikalizmus. Erre a szemléletre az jellemző, hogy alapvetően a papságban látja az egyház erejét, és nem érti a II. vatikáni zsinat által előtérbe helyezett családegyház fogalmát és jelentőségét” – fogalmazott, és hozzátette, hogy

ha valamit elkezdenek erőszakosan terjeszteni, mint most nálunk a nemzet és nemzeti fogalmakat, ami reakció a korábbi erőltetett internacionalizmusra, akkor attól én ösztönösen idegenkedem. A nemzettudat kifejezéssel is így vagyok.

Az Ellenpont a legegyértelműbb megnyilvánulásának azt tartja, amikor védelmébe vette a trágár performansza miatt a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumból kitett Pankotai Lilit. Szerinte ugyanis a csúnya szavaknak van esztétikai funkciójuk, ezáltal fejezi ki a fiatal, hogy dühös.

A legutóbbi kampányban is aktívan politizált, és a közösségi oldalán több alkalommal is foglalkozott a Tisza Párt fő kampánytémáival. Így külön posztot szentelt a Szőlő utcai ügynek, megosztotta a Szavazat ára című propagandafilmet, és Putyinhoz próbálta kötni Orbán Viktort.

Borítókép: Heidl Györgynek nincs kifogása a pride ellen (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
