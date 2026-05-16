Trump után Putyin is Kínába látogat, katonai szolgálat és behívók várnak az ukrán orvosokra

Az orosz látogatás aktualitását növeli, hogy a héten Donald Trump is Pekingben járt, ahol a kínai elnökkel tárgyalt a világpolitika és a világgazdaság legfontosabb kérdéseiről. Szakértők szerint a találkozó hosszú évekre meghatározhatja az amerikai–kínai kapcsolatokat, valamint hatással lesz a világgazdaságra, Európa jövőjére és az aktuális geopolitikai konfliktusokra is.

Friedrich Merz óva inti a fiatalokat Amerikától

Újabb diplomáciai adok-kapok alakult ki Berlin és Washington között, miután Friedrich Merz azt tanácsolta a német fiataloknak, hogy tegyenek le az Amerikával kapcsolatos terveikről. A német kancellár kijelentései azután hangzottak el, hogy áprilisban már volt egy konfliktusa Trump elnökkel, akkor azt mondta, hogy Irán megalázza Amerikát a közel-keleti konfliktusban. A múlt havi kijelentései után Washington bejelentette, hogy részlegesen kivonja egységeit Németországból és vámokat vet ki az Európai Unióból érkező autókra.