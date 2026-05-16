Rendkívüli

Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

orosz-ukrán háborúUkrajnarakétacsapásZelenszkij

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 16.

Az orosz előrenyomulás folytatódik: több helyen, köztük Zaporizzsja megyében is áttörték az ukrán védelmi vonalat. Az ukrán hírszerzés olyan dokumentumokat szerzett meg, amelyek szerint Oroszország újabb rakéta- és dróntámadásokra készül csaknem két tucat ukrajnai politikai és katonai intézmény ellen. Az Európa Tanács külügyminiszterei pedig megállapodtak egy orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról. Hatalmas ukrán dróntámadás érte Oroszországot, Moszkvát is célba vették. A Kreml szombaton bejelentette, hogy Kínába utazik Putyin.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 13:16
Orosz rakéta csapódott be Kijevben Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kínába utazik Putyin

Kétnapos látogatásra Kínába utazik az orosz államfő május 19-én – jelentette be a Kreml szombaton.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with the Russian media in Bishkek on November 27, 2025. (Photo by Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP)
Kínába utazik Putyin Fotó: AFP

Itt zajlanak a legintenzívebb összecsapások

A Volcsanszk környékén zajló harcok új szakaszba léphettek, mivel az orosz források szerint a térségben már Moszkva erői diktálják a tempót. Vitalij Gancsev állítása alapján az ukrán alakulatok morálja mélypontra jutott, és a fronton egyre több katona kerül fogságba. 

Gancsev szerint jelenleg ebben a térségben folynak a legintenzívebb összecsapások, és állítása alapján az orosz oldal a kezdeményező.

Elmondása szerint a helyszínről, katonáktól és más forrásoktól érkező információk azt mutatják, hogy az ukrán erők morálja rendkívül rossz állapotban van. Hozzátette, hogy a katonákat lényegében magukra hagyták, és a fogságba esett katonák között nyugati zsoldosok is vannak.

Április végén orosz biztonsági szervek arról számoltak be, hogy az ukrán katonai vezetés külföldi zsoldosok Volcsanszk térségébe küldésével igyekezett enyhíteni a harcoló alakulatok nehézségeit.

A harkivi Csajkivka és a zaporizzsjai Csarivne elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Harkiv megyei Csajkivka és a Zaporizzsja megyei Csarivne települést az orosz hadsereg - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint Csarivne bevételével az orosz fegyveres erők áttörték Orehiv ukrán védelmi vonalát.

A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, összesen tíz települést elfoglalva, és csaknem 6700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a május 9-15. közötti időszakban megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt fel 81 páncélozott harcjárművet, 18 irányított légibombát, négy amerikai HIMARS-rakétát, három Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 2241 repülőgép típusú drónt és 14 legénység nélküli motorcsónakot. 

WHO: a háborús stressz generációkon átívelő mentális válságot okoz

A több mint négy éve tartó ukrajnai háború okozta stressz generációkon átívelő mentális válságot okoz az ukrán lakosság körében – figyelmeztetett pénteki genfi sajtótájékoztatóján az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Ukrajnába delegált képviselője. Jarno Habicht elmondta, hogy az ENSZ becslése szerint már a háború első hónapja után is 10 millió ukrán állampolgár szorult egészségügyi támogatásra az elszenvedett lélektani stressz következtében, és a segítség iránti lakossági igény egyre nagyobb.

A WHO legfrissebb adatai azt mutatják, hogy az ukrán emberek 71 százaléka szenved a háború okozta szorongástól, stressztől és álmatlanságtól, ami a mi szempontunkból azt vetíti előre, hogy az évszázad végéig lesz még tennivalónk az országban

– tette hozzá.

Zelenszkij: két tucat intézményt és katonai létesítményt készül megtámadni Oroszország

Az ukrán katonai hírszerzés olyan dokumentumokat szerzett meg, amelyek azt jelzik, hogy Oroszország újabb rakéta- és dróntámadásokra készül Ukrajna ellen, és csaknem két tucat politikai intézményt és fontos katonai létesítményt készül megtámadni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon, a védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (HUR), valamint a külföldi hírszerző szolgálat és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőivel tartott egyeztetés után. Az államfő szerint a dokumentumokból az derül ki, hogy Oroszország Ukrajna politikai és katonai döntéshozatali intézményre készül célzott csapásokat mérni. Nem nevezte meg, hogy mely létesítményekről van szó.

Az Európa Tanács külügyminiszterei megállapodtak az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról

Elfogadták a végrehajtási megállapodást az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozó különleges törvényszék létrehozásáról az Európa Tanács tagországainak külügyminiszterei a Moldovában pénteken tartott ülésükön – jelentette be az ukrán külügyminisztérium.

A tárca közleménye szerint a találkozón 36 ország és az Európai Unió hagyta jóvá a kibővített részleges megállapodást a törvényszék vezető testületének létrehozásáról, amely a bíróság harmadik alapító dokumentuma.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólalásában történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, azt hangsúlyozva, hogy a hágai különleges törvényszék – akárcsak 80 évvel ezelőtt a nürnbergi per – helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. 

Kiemelte aktualitását is, emlékeztetve az ez előző napi orosz támadásra Kijev ellen, amely 24 ember életét követelte, köztük 3 gyermekét.

Az ukrán elnök is lerótta kegyeletét Kijevben

Virágokat helyezett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pénteki gyásznapon egy megsemmisült kijevi lakóház romjainál, ahol összesen 24 ember, köztük három gyerek vesztette életét egy csütörtökre virradóra végrehajtott orosz rakétacsapásban.

Mentőegységeink több mint egy napig folyamatosan dolgoztak a romba döntött épületnél

– írta Zelenszkij a Telegramon, miután ellátogatott a súlyos csapás helyszínére az ukrán főváros Darnyickij kerületében. 

Az oroszok rakétája gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé az épületet

– tette hozzá.

Borítókép: Orosz rakéta csapódott be Kijevben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekHormuzi szoros

Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Robert C. Castel avatarja

Amikor a biztosítás hadszíntérré válik: a szoros, amely önmagát zárta le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu