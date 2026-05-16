Kínába utazik Putyin

Kétnapos látogatásra Kínába utazik az orosz államfő május 19-én – jelentette be a Kreml szombaton.

Itt zajlanak a legintenzívebb összecsapások

A Volcsanszk környékén zajló harcok új szakaszba léphettek, mivel az orosz források szerint a térségben már Moszkva erői diktálják a tempót. Vitalij Gancsev állítása alapján az ukrán alakulatok morálja mélypontra jutott, és a fronton egyre több katona kerül fogságba.

Gancsev szerint jelenleg ebben a térségben folynak a legintenzívebb összecsapások, és állítása alapján az orosz oldal a kezdeményező.

Elmondása szerint a helyszínről, katonáktól és más forrásoktól érkező információk azt mutatják, hogy az ukrán erők morálja rendkívül rossz állapotban van. Hozzátette, hogy a katonákat lényegében magukra hagyták, és a fogságba esett katonák között nyugati zsoldosok is vannak.