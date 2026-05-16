Kínába utazik Putyin

Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentum ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Csiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal – közölte az MTI a Kremlre hivatkozva. Putyin 2024 májusában folytatott kétoldalú tárgyalásokat Hszi Csin-pinggel.

🇷🇺🇨🇳 At the invitation of President of the People’s Republic of China Xi Jinping, President Vladimir Putin will pay an official visit to China on May 19-20



They will discuss ways to further deepen the comprehensive #RussiaChina partnership

Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump állami látogatáson járt Pekingben, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalta világpolitika és a világgazdaság legfontosabb kérdéseiről. Szakértők szerint a találkozó hosszú évekre meghatározhatja az amerikai–kínai kapcsolatokat, valamint hatással lesz a világgazdaságra, Európa jövőjére és az aktuális geopolitikai konfliktusokra is.

