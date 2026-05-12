Trump Pekingbe utazik: a világ sorsa is múlhat a találkozón

Horváth Levente, az MCC Ázsiai–Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője és korábbi sanghaji főkonzul lapunknak arról beszélt:

Kína folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy az egész világ békéje szempontjából fontos, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Kína békés kapcsolatban legyen egymással.

A szakértő szerint Donald Trump számára is egyre fontosabbá vált a viszony rendezése, mivel az Egyesült Államok az elmúlt időszakban több konfliktusban is érintetté vált, ami komoly gazdasági terheket jelent Washington számára. Úgy véli, az iráni háború elhúzódása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az amerikai elnök ismét a tárgyalásos megoldások irányába mozduljon el.

Horváth Levente szerint a mostani geopolitikai konfliktusok mögött részben az amerikai–kínai világrendi verseny húzódik meg. Úgy látja,

míg az Egyesült Államok a korábbi egypólusú világrend fenntartásában érdekelt, addig Kína és több ázsiai ország egy többpólusú világrendet szeretne kialakítani.