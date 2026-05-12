Rendkívüli

Magyar Péter maga ismerte el, hogy fehér por volt a lakásban, a rendőrség most mégis megszüntette a nyomozást

Donald TrumptárgyalásKínalátogatásHszi Csin-ping

Trump Pekingbe utazik: a világ sorsa is múlhat a találkozón

Donald Trump május 13. és 15. között Kínába látogat Hszi Csin-ping meghívására, ahol a világpolitika és a világgazdaság legfontosabb kérdéseiről tárgyalnak majd. A BBC szerint a pekingi találkozó hosszú évekre meghatározhatja az amerikai–kínai kapcsolatokat, miközben a tárgyalások középpontjában a kereskedelmi háború, Tajvan, az iráni konfliktus és a technológiai verseny áll. Horváth Levente, az MCC Ázsiai–Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője lapunknak arról beszélt: a két szuperhatalom egyeztetése a világgazdaságra, Európa jövőjére és a jelenlegi geopolitikai konfliktusokra is komoly hatással lehet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 12:36
Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horváth Levente, az MCC Ázsiai–Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője és korábbi sanghaji főkonzul lapunknak arról beszélt: 

Kína folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy az egész világ békéje szempontjából fontos, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Kína békés kapcsolatban legyen egymással.

A szakértő szerint Donald Trump számára is egyre fontosabbá vált a viszony rendezése, mivel az Egyesült Államok az elmúlt időszakban több konfliktusban is érintetté vált, ami komoly gazdasági terheket jelent Washington számára. Úgy véli, az iráni háború elhúzódása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az amerikai elnök ismét a tárgyalásos megoldások irányába mozduljon el.

Horváth Levente szerint a mostani geopolitikai konfliktusok mögött részben az amerikai–kínai világrendi verseny húzódik meg. Úgy látja, 

míg az Egyesült Államok a korábbi egypólusú világrend fenntartásában érdekelt, addig Kína és több ázsiai ország egy többpólusú világrendet szeretne kialakítani.

A találkozón várhatóan szóba kerül az ukrajnai háború és a közel-keleti helyzet is, ugyanakkor a szakértő szerint nem Pekingben születik majd meg ezeknek a konfliktusoknak a megoldása.

Kína továbbra is a békés diplomáciát hangsúlyozza. Nem vesz részt ezekben a háborúkban, ezért elsősorban a párbeszéd és a stabilitás fontosságát fogja képviselni

 – fogalmazott.

A tárgyalások egyik legfontosabb témája az amerikai–kínai gazdasági kapcsolat lesz. Az elmúlt években a két ország között egyre élesebb kereskedelmi és technológiai verseny alakult ki, amely már a világgazdaságra is komoly hatást gyakorol. A szakértő szerint Kína az egyetlen olyan nagyhatalom volt az elmúlt időszakban, amely nyíltan visszavágott az amerikai vámokra és szankciókra, például a ritkaföldfémek exportjának korlátozásával.

Horváth Levente arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai és európai vállalatok számára továbbra is kulcsfontosságú piac Kína, ezért egyik félnek sem érdeke a teljes gazdasági szembefordulás.

Egyes számítások szerint az amerikai–kínai konfliktus tíz százalékkal lassította a világgazdaság növekedését

 – hangsúlyozta.

A szakértő szerint a pekingi találkozó Európa számára is kiemelten fontos lehet. Miközben az Európai Unió hivatalosan továbbra is kritikus hangot üt meg Kínával szemben, több európai vezető az elmúlt hónapokban gazdasági tárgyalások miatt kereste fel Pekinget. Horváth Levente úgy látja: ha Washington enyhíti a hangnemet Kínával szemben, az hosszabb távon az Európai Unió politikájára is hatással lehet.

Borítókép: Donald Trump és Hszi Csin-ping (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu