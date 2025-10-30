Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Brüsszel elszigetelődik, Trump és Kína megegyezik + videó

Magyarország szempontjából sem mellékes, hogy folytatódik-e a kereskedelmi háború Amerika és Kína között, különösen annak fényében, hogy hazánkban is számos kínai beruházás található – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel. Orbán Viktor az amerikai és az orosz elnök mellett a kínai elnökkel is jó viszonyt ápol.

2025. 10. 30. 7:58
Magyarország szempontjából sem mellékes, hogy folytatódik-e a kereskedelmi háború Amerika és Kína között Forrás: AFP
A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán osztott meg egy gyorselemzést a jelenlegi helyzetről. A bejegyzésben Deák Dániel visszautalt Donald Trump Hszi-Csin-ping kínai elnökről mondott szavaira: „Csodás találkozónk volt, ő egy igazán jó vezető” – mondta Donald Trump Hszi-Csin-ping kínai elnökről, azután, hogy a két szuperhatalom vezetője magyar idő szerint csütörtök hajnalban tárgyalt egy lehetséges kereskedelmi megállapodásról Dél-Koreában. Mint írta, Magyarország szempontjából sem mellékes, hogy folytatódik-e a kereskedelmi háború Amerika és Kína között, különösen annak fényében, hogy hazánkban is számos kínai beruházás található. 

Magyarország szempontjából sem mellékes, hogy folytatódik-e a kereskedelmi háború Amerika és Kína között
Magyarország szempontjából sem mellékes, hogy folytatódik-e a kereskedelmi háború Amerika és Kína között Fotó: AFP

Deák Dániel emlékeztetett: pár hónapja még úgy nézett ki, hogy a két szuperhatalom között elmérgesedik a viszony, ami a magyar gazdaság számára is súlyos károkat okozott volna. 

Mindezek fényében kiemelten jó hír, hogy Amerika és Kína megállapodott, ez a magyar gazdaságnak is pozitív fejlemény

– mutatott rá Deák Dániel. 

De nemcsak Magyarország, hanem természetesen az egész világgazdaság szempontjából kiemelten fontos volt a mostani találkozó, ami a vártnál hosszabbra, több mint másfél órásra húzódott, az amerikai elnök magyar idő szerint negyed hat környékén indult vissza Washingtonba – tette hozzá.

Fontos kitérni arra, hogy mindeközben az Európai Uniónak kifejezetten rossz a viszonya Kínával, pár nappal ezelőtt például a német külügyminiszternek kellett lemondania a kínai útját, mert nem fogadták őt, de nemrég Ursula von der Leyenéket is megalázó módon fogadták Kínában, a reptéren például buszoztatták őket

– hangsúlyozta.

Magyarország ez alól kivétel: Orbán Viktor az amerikai és az orosz elnök mellett a kínai elnökkel is jó viszonyt ápol. 

Kereskedelmi háború vagy egyezség?

A mostani találkozóra visszatérve Deák Dániel azt írta, hogy az amerikai és kínai elnöknek sikerült megegyeznie a ritkaföldfémek kereskedelméről, Trump úgy fogalmazott: „a ritkaföldfémek körüli összes kérdések megoldódott, és ez az egész világ számára fontos. Ez globális ügy volt, nem csak az Egyesült Államok problémája” – mondta Trump az újságíróknak. 

Kína részéről már semmilyen akadály nincs

– tette hozzá.

Donald Trump kijelentette, hogy elértek egy kereskedelmi megállapodást is, amelyet hamarosan aláírhatnak – bár további részleteket nem osztott meg. Megjegyezte, hogy ő és a kínai elnök szinte mindenben megállapodtak, beleértve a szójakereskedelmet és a fentanilhoz kapcsolódó vámokat. 

Donald Trump elmondta azt is, hogy beszélt az ukrajnai háborúról is Hszi Csin-ping kínai vezetővel. Trump azt mondta, hogy megállapodtak abban, hogy együtt fognak dolgozni „azon, hogy be tudjuk fejezni azt a háborút”. Trump hozzátette, hogy nem beszéltek Kína orosz olajvásárlásáról. 

Donald Trump azt is elmondta, hogy áprilisban Kínába látogat, és Hszi később, valamikor azután fog az Egyesült Államokba menni

– zárta sorait Deák Dániel.

Így találkozott Donald Trump Hszi Csin-ping kínai elnökkel:

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping (Fotó: AFP)

