Brüsszel elszigetelődik, Trump és Kína megegyezik + videó

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán osztott meg egy gyorselemzést a jelenlegi helyzetről. A bejegyzésben Deák Dániel visszautalt Donald Trump Hszi-Csin-ping kínai elnökről mondott szavaira: „Csodás találkozónk volt, ő egy igazán jó vezető” – mondta Donald Trump Hszi-Csin-ping kínai elnökről, azután, hogy a két szuperhatalom vezetője magyar idő szerint csütörtök hajnalban tárgyalt egy lehetséges kereskedelmi megállapodásról Dél-Koreában. Mint írta, Magyarország szempontjából sem mellékes, hogy folytatódik-e a kereskedelmi háború Amerika és Kína között, különösen annak fényében, hogy hazánkban is számos kínai beruházás található.

Magyarország szempontjából sem mellékes, hogy folytatódik-e a kereskedelmi háború Amerika és Kína között Fotó: AFP

Deák Dániel emlékeztetett: pár hónapja még úgy nézett ki, hogy a két szuperhatalom között elmérgesedik a viszony, ami a magyar gazdaság számára is súlyos károkat okozott volna.

Mindezek fényében kiemelten jó hír, hogy Amerika és Kína megállapodott, ez a magyar gazdaságnak is pozitív fejlemény

– mutatott rá Deák Dániel.