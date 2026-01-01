A korrupció szennyét egyre radikálisabb, önkényesebb döntésekkel kívánja kompenzálni Brüsszel

Elemzésükben úgy fogalmaztak: „Az Európai Parlament, mint az Európai Unió közvetlenül választott parlamentáris testülete, időről időre tett belső kísérleteket a saját botrányai nyomán előállt helyzetek lecsillapítására. Így 2012 óta a képviselőket magatartási kódex köti, amely meghatározza a képviselők azon kötelezettségét, hogy kizárólag a köz érdekében járjanak el, és hogy munkájukat pártatlanul, feddhetetlenül, nyitottan, becsületesen, elszámoltathatóan – az Európai Parlament hírnevét tiszteletben tartva – végezzék, és a feladataik ellátása során tiszteletben tartják a megfelelő magatartásra vonatkozó kódexet.”

📌Hiányos pénzügyi átláthatóság és a korrupciós jéghegy csúcsai – mi várható az Európai Parlamentben 2026-ban?



⚠️Az Európai Parlament – ahogy azon kívül még más uniós intézmények – tekintélyét az elmúlt években több jelentős pénzügyi botrány tépázta meg. A korrupció szennyét… pic.twitter.com/rhbbiOGtkv — Tűzfalcsoport 🇭🇺 (@tuzfalcsoport) January 1, 2026

Hozzátették: „A képviselőknek ezért részletes nyilatkozatot kell benyújtaniuk a pénzügyi érdekeltségeikről, amit a köznyelvben gyakorta az EP-tagok vagyonnyilatkozataként szoktak említeni. A 2009. évi statútum elfogadása nyomán aképviselők nem alkalmazhatnak közeli hozzátartozókat (így házastársakat vagy állandó nem házastársakat sem) asszisztensként, annak érdekében, hogy ezzel az EP szervezetrendszerében elejét lehessen venni a nepotizmusnak;ezek a szabályok azonban csak a politikusok saját rokonaira vonatkoznak.”

„Ugyancsak 2009-ig az európai parlamenti képviselők ugyanazt a szintű fizetést kapták, mint a saját nemzeti parlamentjük (vagy a parlamenti alsóház) képviselői. Ennek eredményeként az Európai Parlamentben széles fizetési sáv érvényesült, 2005 júliusában azonban a Tanács a Parlament javaslatát követően elfogadta az összes európai parlamenti képviselő (előbb már említett) egységes statútumát, amelynek nyomán – a 2009-es választások óta – az EP-képviselők adózás előtti (bruttó) havi fizetése megfelel az Európai Bíróságon kapott bírói fizetés 38,5 százalékának. 2024-től az Európai Parlament minden képviselője által kapott tiszteletdíj bruttó összege havi 10 075 euró (átszámítva körülbelül 4,1 millió forintnak megfelelő összeg), amelyből az uniós adó és biztosítási járulékok levonása után kerekítve 7854 euró (körülbelül 3,2 millió forint) marad. A képviselők havi 4950 eurós (körülbelül kétmillió forint) általános költségtérítést(General Expenditure Allowance – GEA) is kapnak, melyből a megválasztásuk szerinti országban felmerülő költségeiket (például az irodafenntartási, telefon- és postaköltségeket, számítástechnikai eszközöket érintő kiadást) fedezhetik” – hívták fel a figyelmet, kiemelve: