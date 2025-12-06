Felsorolni is nehéz, hogy mennyi korrupciós ügyre derült fény Brüsszelben; számos baloldali, néppárti, brüsszeli bürokrata és vezető politikus érintettségéről tudunk. Nem csoda, hogy hallgatnak, amikor százmilliós korrupciós ügyek derülnek ki Ukrajnában. Felháborító, hogy ennek ellenére folyamatosan több pénzt akarnak küldeni a háború és a korrupció finanszírozásához. A legújabb botrány Federica Mogherinit, az Európai Bizottság korábbi alelnökét érinti – ő volt az, aki szerint a bevándorlás „életbevágóan fontos” az Európai Unió számára, mivel vannak olyan ágazatok, amelyek ennek hiányában máról holnapra nem működnének tovább. Mogherini megpróbálta rákényszeríteni a magyarokra 120 000 migráns kötelező betelepítését is.

A korrupt brüsszeli baloldali politikusok ügyei mind rámutatnak, hogy komoly válságban vannak az uniós intézmények, és megrendült a bizalom velük kapcsolatban. Csak a háború érdekli őket;

Brüsszel megmaradt hitelessége is eltűnni látszik. Nem bízhatunk a brüsszeli intézményekben Ukrajna esetében sem, hiszen nem tudjuk, hova mennek a pénzek, ki ellenőrzi azokat, az ukránok pedig mihez kezdenek velük – az egész háborús finanszírozás rendkívül átláthatatlan.

Ki védte meg először az újabb lebukott brüsszeli politikust? Nem más, mint Eva Kaili, akit elmondása szerint „sokkolt az ügy”. Mint mondta: „Belgium nem biztonságos a politikusok számára.” Eva Kaili talán az egyik legismertebb brüsszeli korrupciós ügy főszereplője.

A görög baloldali EP-képviselőt, az Európai Parlament korábbi alelnökét és bűnszervezetét három éve tartóztatták le az úgynevezett Katargate-botrány kapcsán, miután nagy mennyiségű készpénzt találtak otthonában, amit a vádak szerint többek között Katartól kapott azért, hogy kedvező politikai álláspontokat fogadjanak el Brüsszelben.

Antonio Panzeri olasz EP-képviselő évekig irányított mellette egy bűnszervezetet. Francesco Giorgi munkatársuk beismerő vallomást tett a pénzek eredetéről. Hozzájuk társult a szocialista Marc Tarabella belga EP-képviselő, aki szintén pénzt kapott Katar érdekeinek támogatásáért. Ő volt az, aki nem sokkal az előzetes letartóztatásából való szabadulása után, 2023 júniusában Magyarország ellen szavazott egy határozatban. Andrea Cozzolino, régi kommunista EP-képviselő is részt vett a korrupciós hálózat működtetésében.