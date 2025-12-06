Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

Brüsszel a korrupció melegágya

Nem tudjuk, hova mennek az uniós pénzek, ki ellenőrzi azokat, az ukránok pedig mihez kezdenek velük.

Zsigmond Barna Pál
2025. 12. 06.
Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP
Felsorolni is nehéz, hogy mennyi korrupciós ügyre derült fény Brüsszelben; számos baloldali, néppárti, brüsszeli bürokrata és vezető politikus érintettségéről tudunk. Nem csoda, hogy hallgatnak, amikor százmilliós korrupciós ügyek derülnek ki Ukrajnában. Felháborító, hogy ennek ellenére folyamatosan több pénzt akarnak küldeni a háború és a korrupció finanszírozásához. A legújabb botrány Federica Mogherinit, az Európai Bizottság korábbi alelnökét érinti – ő volt az, aki szerint a bevándorlás „életbevágóan fontos” az Európai Unió számára, mivel vannak olyan ágazatok, amelyek ennek hiányában máról holnapra nem működnének tovább. Mogherini megpróbálta rákényszeríteni a magyarokra 120 000 migráns kötelező betelepítését is.

A korrupt brüsszeli baloldali politikusok ügyei mind rámutatnak, hogy komoly válságban vannak az uniós intézmények, és megrendült a bizalom velük kapcsolatban. Csak a háború érdekli őket; 

Brüsszel megmaradt hitelessége is eltűnni látszik. Nem bízhatunk a brüsszeli intézményekben Ukrajna esetében sem, hiszen nem tudjuk, hova mennek a pénzek, ki ellenőrzi azokat, az ukránok pedig mihez kezdenek velük – az egész háborús finanszírozás rendkívül átláthatatlan.

Ki védte meg először az újabb lebukott brüsszeli politikust? Nem más, mint Eva Kaili, akit elmondása szerint „sokkolt az ügy”. Mint mondta: „Belgium nem biztonságos a politikusok számára.” Eva Kaili talán az egyik legismertebb brüsszeli korrupciós ügy főszereplője.

 A görög baloldali EP-képviselőt, az Európai Parlament korábbi alelnökét és bűnszervezetét három éve tartóztatták le az úgynevezett Katargate-botrány kapcsán, miután nagy mennyiségű készpénzt találtak otthonában, amit a vádak szerint többek között Katartól kapott azért, hogy kedvező politikai álláspontokat fogadjanak el Brüsszelben. 

Antonio Panzeri olasz EP-képviselő évekig irányított mellette egy bűnszervezetet. Francesco Giorgi munkatársuk beismerő vallomást tett a pénzek eredetéről. Hozzájuk társult a szocialista Marc Tarabella belga EP-képviselő, aki szintén pénzt kapott Katar érdekeinek támogatásáért. Ő volt az, aki nem sokkal az előzetes letartóztatásából való szabadulása után, 2023 júniusában Magyarország ellen szavazott egy határozatban. Andrea Cozzolino, régi kommunista EP-képviselő is részt vett a korrupciós hálózat működtetésében.

Rajtuk kívül számos vizsgálat indult az őket feltételesen segítő korrupt brüsszeli munkatársak ügyében. Több mint másfél millió eurót foglaltak le bőröndökben és lakásokban. Arra is fény derült, hogy a bizottság DG MOVE (Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság) korábbi főigazgatója, Henrik Hololei ingyenes repülőjegyeket fogadott el a katari kormánytól, miközben a bizottság az öbölmenti állam légitársasága számára nagyszabású légiközlekedési megállapodásról tárgyalt. Hololei 2015 és 2021 között kilenc alkalommal repült ingyenesen business­osztályon a Qatar Airways légitársasággal.

Az is kiderült, hogy számos NGO, Soros-szervezet valóban fedőintézményként működött: külföldi országok érdekeit képviselte, EP-képviselők utazásait finanszírozta.

Az Európai Bizottság feddhetetlenségével kapcsolatban komoly aggályok merülnek fel, különösen az elnökét illetően. Ursula von der Leyen ugyanis sms-ben olyan, 20 milliárd eurós vakcinabizniszt kötött a Pfizer gyógyszeróriás vezetőjével, amelynek nyomai eltűntek.

Von der Leyen igazságügyi biztosánál, a Magyarországot rendszeresen támadó Didier Reyndersnél korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatást. A volt uniós biztos – a gyanú szerint – a belga nemzeti lottónál trükközött: állítólagos nyereményekkel mosta a pénzt, ami valahogy mindig az ő számláján landolt. Egyébként már kinevezése előtt is tele volt korrupciógyanús ügyekkel; fegyverkereskedésekben kapott kenőpénzt.

Gert Jan Koopman egykori költségvetési főigazgató a magyar vagyonnyilatkozati rendszer módosítását követelte többször is, majd kiderült róla, hogy nem vallott be egy luxusszállodát Balin.

2021 májusában, a ciprusi számvevőszék jelentései alapján került nyilvánosságra, hogy Stella Kyriakides egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos és férje közös számláján váratlanul négymillió euró jelent meg, de az esetet érdemben nem vizsgálták ki.

Az európaiak joggal aggódnak, hogy Brüsszel nem ad megfelelő válaszokat Európa versenyképességi válságára, miközben öntik a pénzt Ukrajnába, amelynek sorsát nem tudják ellenőrizni, és ők maguk is hemzsegnek a korrupciós ügyektől. Csak azzal törődnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányokat, és teret engedjenek a háború finanszírozásának.

Elég volt abból, hogy korrupt és magyarellenes politikusok támadják hazánkat – ideje lenne, hogy változás következzen be Brüsszelben!

A szerző az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára

