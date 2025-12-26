támadássanaváros

Robbantás okozta több ember halálát + videó

Legkevesebb nyolc ember meghalt, tizennyolcan pedig megsebesültek pénteken egy robbanásban az alavita kisebbség egyik mecsetében a közép-szíriai Homsz városában – közölték a hatóságok. Előzőleg a SANA szíriai állami hírügynökség még öt halottról számolt be.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 20:08
Polgári védelmi csapatok végeznek ellenőrzéseket az Imam Ali ibn Abi Talib mecsetben az Al-Khodari utcában, a Wadi al-Dhahab negyedben, miután robbanás történt a pénteki imádkozás alatt Homszban. Fotó: ULA MUHAMMED Forrás: ANADOLU
Homsz város sajtóirodája közölte: robbanószerkezet lépett működésbe az Imam Ali ibn Abi Talib mecsetben. A biztonsági erők lezárták a területet. Egy helyi tisztségviselő a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy a robbanás a pénteki imanapon, a déli ima idején történt, amikor a legtöbben keresik fel a mecseteket. A SANA felvételeket tett közzé, amelyeken a mentők és a biztonsági erők a mecset zöld szőnyegén szétszóródott törmeléket vizsgálják. Egy kevéssé ismert kis szélsőséges szunnita szervezet, a Szaraja Anszár el-Szunna (Szunnita Támogatók Brigádja) vállalta magára a robbantás elkövetését – közölte az MTI.

A szervezetnek a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett közleménye szerint a fegyveresei „több pokolgépet hoztak működésbe”. A szervezet fogadkozott, hogy folytatja „a hitetlenek és a hitehagyottak” elleni támadásokat. A csoport korábban, 2025 júniusában egy damaszkuszi görög ortodox templom elleni támadást vállalt magára. Abban a merényletben huszonöten haltak meg. A szíriai külügyminisztérium pénteken az ország destabilizálására irányuló „elkeseredett kísérletnek” nevezte a merényletet. 

Ez a legkevesebb nyolc ember életét kioltó gyáva bűntett egyike azon elkeseredett és ismétlődő kísérleteknek, amelyekkel a biztonságot és a stabilitást akarják aláásni és a káoszt terjeszteni Szíriában

– állt a tárca közleményében, amelyben azt ígérték, „hogy harcolnak a terrorizmus minden formája ellen”. Hamza Musztafa al-Musztafa, a szíriai hírszerzés vezetője elítélte a támadást, és részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. Musztafa alattomos cselekedetnek nevezte a merényletet, amelynek célja az ország destabilizálása és a polgári béke aláaknázása.

 Homsz város lakosságának többsége szunnita, de több kerületben is élnek alavita közösségek. A Szíriában évtizedeken át hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad elnök is az alavita felekezethez tartozott. 

Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte. Márciusban több mint 1400 alavita vallású ember halt meg a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

