Robbantás okozta több ember halálát + videó

Homsz város sajtóirodája közölte: robbanószerkezet lépett működésbe az Imam Ali ibn Abi Talib mecsetben. A biztonsági erők lezárták a területet. Egy helyi tisztségviselő a Reuters brit hírügynökségnek elmondta, hogy a robbanás a pénteki imanapon, a déli ima idején történt, amikor a legtöbben keresik fel a mecseteket. A SANA felvételeket tett közzé, amelyeken a mentők és a biztonsági erők a mecset zöld szőnyegén szétszóródott törmeléket vizsgálják. Egy kevéssé ismert kis szélsőséges szunnita szervezet, a Szaraja Anszár el-Szunna (Szunnita Támogatók Brigádja) vállalta magára a robbantás elkövetését – közölte az MTI.

Polgári védelmi csapatok végeznek ellenőrzéseket az Imam Ali ibn Abi Talib mecsetben az Al-Khodari utcában, a Wadi al-Dhahab negyedben, miután robbanás történt a pénteki imádkozás alatt a szíriai Homszban (Fotó: OMAR HAJ KADOUR / AFP)

A szervezetnek a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett közleménye szerint a fegyveresei „több pokolgépet hoztak működésbe”. A szervezet fogadkozott, hogy folytatja „a hitetlenek és a hitehagyottak” elleni támadásokat. A csoport korábban, 2025 júniusában egy damaszkuszi görög ortodox templom elleni támadást vállalt magára. Abban a merényletben huszonöten haltak meg. A szíriai külügyminisztérium pénteken az ország destabilizálására irányuló „elkeseredett kísérletnek” nevezte a merényletet.

Ez a legkevesebb nyolc ember életét kioltó gyáva bűntett egyike azon elkeseredett és ismétlődő kísérleteknek, amelyekkel a biztonságot és a stabilitást akarják aláásni és a káoszt terjeszteni Szíriában

– állt a tárca közleményében, amelyben azt ígérték, „hogy harcolnak a terrorizmus minden formája ellen”. Hamza Musztafa al-Musztafa, a szíriai hírszerzés vezetője elítélte a támadást, és részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. Musztafa alattomos cselekedetnek nevezte a merényletet, amelynek célja az ország destabilizálása és a polgári béke aláaknázása.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Eight people were killed in an explosion at a mosque of the Alawite minority sect in the Syrian city of Homs, Syrian state news agency SANA said https://t.co/Pk8gemflc3 pic.twitter.com/7OGEYreEYc — Reuters (@Reuters) December 26, 2025

Homsz város lakosságának többsége szunnita, de több kerületben is élnek alavita közösségek. A Szíriában évtizedeken át hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad elnök is az alavita felekezethez tartozott.

Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte. Márciusban több mint 1400 alavita vallású ember halt meg a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.