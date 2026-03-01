iránegyesült államoktrump

"Jobb, ha nem teszik meg" – Trump Iránnak üzent

Az Egyesült Államok elnöke Irán tervezett válaszlépésire reagált. Trump egyértelmű üzenetet küldött Iránnak.

2026. 03. 01. 7:02
Fotó: HANDOUT Forrás: TRUTH SOCIAL @realDonaldTrump
„Irán most jelentette be, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha. Jobb, ha nem teszik meg, mert ha megteszik, akkor mi is megfelelő erővel visszavágunk, amilyet még soha nem láttak. Köszönöm a figyelmet! Donald J. Trump elnök” – írta TruthSocial oldalán az amerikai elnök.

(COMBO) This combination of pictures created on February 28, 2026 shows Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei on March 20, 2014 (L) and US President Donald Trump at the White House November 29, 2018 in Washington, DC. Iran's supreme leader Ali Khamenei, a pillar of its theocratic system since the Islamic revolution whose death was announced by US President Donald Trump on February 28, saw off multiple crises over the decades, remaining defiant to the very end. There has been no confirmation from Tehran of his death, but Trump posted on his Truth Social site that "Khamenei, one of the most evil people in history, is dead" after the United States and Israel launched a massive wave of strikes targeting sites across Iran, including the supreme leader's Tehran compound. (Photo by Handout and Brendan Smialowski / various sources / AFP)
Kemény üzenetet küldött Trump Iránnak. Az amerikai elnök azután tette közzé üzenetét, hogy Ali Hamanei halálát követően az iráni kormány arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”.Fotó: HANDOUT / KHAMENEI.IR/AFP

Donald Trump azután tette közzé üzenetét, hogy Ali Hamanei halálát követően az iráni kormány arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda súlyos, határozott és elrettentő büntetést ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint a valaha volt legintenzívebb támadó művelet vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

Trump: a légicsapások növelik a diplomáciai megoldás esélyét Iránnal szemben

Az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított összehangolt lég- és rakétacsapások növelték a konfliktus diplomáciai rendezésének esélyét – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a CBS News tévécsatornának adott telefoninterjúban.

Trump szerint a katonai akciók közelebb hozhatják Teheránt egy olyan megállapodáshoz, amely helyes a régió és az Egyesült Államok számára, mivel Irán nagyon súlyos vereségeket szenved. 

Az elnök azt mondta: a diplomáciai megoldás esélye most jelentősen nagyobb, mint egy nappal korábban. 

Az elnök a CBS News washingtoni főelemzőjének, Robert Costának nyilatkozva nagy bizalmat fejezett ki az eddigi katonai műveletek sikerét illetően. Hozzátette: az iráni megtorló lépések mértéke eddig elmaradt attól, amit Washington és szövetségesei vártak, ugyanakkor a helyzet továbbra is gyorsan változik. 

A CBS kérdésére, hogy Hamenei halála után ki irányítja Iránt, Trump úgy válaszolt: pontosan tudja, ki áll jelenleg az ország élén, de ezt nem kívánja nyilvánosságra hozni. 

Egyúttal azt mondta, néhány jó jelölt is van, aki a következő hetekben átveheti a vezetést, amennyiben újraindulnak a tárgyalások.

 

A korábbi hetekben az iráni atomprogramról folytatott egyeztetések nem hoztak áttörést. Az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti és légi erőket vont össze a térségben, Trump pedig ultimátumot adott Teheránnak március elejéig. Az elnök a kongresszusi kritikákra reagálva közölte: kész együttműködni a törvényhozással, ugyanakkor - megfogalmazása szerint - kész végrehajtói hatáskörét is alkalmazni az általa az Egyesült Államokra nézve fenyegetésnek tekintett lépések elhárítására – idézte az elnök szavait az MTI.

 

 

 

Szijjártó Péter: Követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken

