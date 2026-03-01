"Jobb, ha nem teszik meg" – Trump Iránnak üzent

„Irán most jelentette be, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha. Jobb, ha nem teszik meg, mert ha megteszik, akkor mi is megfelelő erővel visszavágunk, amilyet még soha nem láttak. Köszönöm a figyelmet! Donald J. Trump elnök” – írta TruthSocial oldalán az amerikai elnök.

Kemény üzenetet küldött Trump Iránnak. Az amerikai elnök azután tette közzé üzenetét, hogy Ali Hamanei halálát követően az iráni kormány arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”.Fotó: HANDOUT / KHAMENEI.IR/AFP

Donald Trump azután tette közzé üzenetét, hogy Ali Hamanei halálát követően az iráni kormány arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda súlyos, határozott és elrettentő büntetést ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint a valaha volt legintenzívebb támadó művelet vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.