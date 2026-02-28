Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot

Közösségi oldalán azt írta, hogy az izraeli vadászgépek mintegy harminc bombát dobtak Ali Hamenei iráni ajatollah teheráni rezidenciájára. Bejegyzése szerint az akciót alapos titkosszolgálati előkészítés előzte meg, és az izraeli légierő több mint ötszáz célpontot támadott Irán területén.

A posztban arra is kitért, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök friss videóüzenetében úgy fogalmazott: egyre több jel utal arra, hogy az iráni vallási vezető „nincs többé”. Kulifai szerint

izraeli hatóságok megerősítették, hogy Hamenei közvetlen környezetéből többen meghaltak, köztük családtagjai és biztonsági vezetője.

A bejegyzésben felidézte, hogy az iráni média korábban azt ígérte, Hamenei hamarosan beszédet mond, ez azonban nem történt meg. Az iráni külügyminiszter egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ajatollah életben van, „amennyire tudja”.

Kulifai Máté szerint az izraeli 12-es csatorna arról számolt be, hogy

Netanjahunak bemutatták az ajatollah holttestéről készült fotót, amelyet a romok közül emeltek ki.

Az állításokat az iráni fél nem erősítette meg, és független forrásból sem támasztották alá.