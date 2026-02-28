Rendkívüli

Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot

ajatollahhalottDonald Trump

Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot

Donald Trump amerikai elnök az NBC televíziónak úgy nyilatkozott: valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét a szombat reggel indított amerikai-izraeli légicsapásokban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 22:42
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az az érzésünk, hogy valóban ez történt” – mondta Trump arra a kérdésre, hogy mit gondol azokról az izraeli forrásokból származó hírekről, amelyek szerint Hameneivel végeztek az offenzíva során.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az amerikai elnök hozzátette: az Iránban döntéseket hozó emberek többsége halott.

 

Korábban a Reuters arról írt, hogy lapuknak egy magas rangú izraeli tisztségviselő közölte: Irán legfelsőbb vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.

A tisztségviselő szerint a 1989 óta hatalmon lévő Ali Hamenei ajatollah életét vesztette, és a holttestét is megtalálták.

Hamenei rezidenciája a mai támadásokban jelentős károkat szenvedett. Nem sokkal korábban ugyanakkor az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy a legfelsőbb vezető „épségben és biztonságban van”.

Megtalálták Hamenei holttestét, fénykép bizonyítja

 – tette közzé bejegyzését Kulifai Máté, A Hetek főszerkesztő-helyettese.

Közösségi oldalán azt írta, hogy az izraeli vadászgépek mintegy harminc bombát dobtak Ali Hamenei iráni ajatollah teheráni rezidenciájára. Bejegyzése szerint az akciót alapos titkosszolgálati előkészítés előzte meg, és az izraeli légierő több mint ötszáz célpontot támadott Irán területén.

A posztban arra is kitért, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök friss videóüzenetében úgy fogalmazott: egyre több jel utal arra, hogy az iráni vallási vezető „nincs többé”. Kulifai szerint

 izraeli hatóságok megerősítették, hogy Hamenei közvetlen környezetéből többen meghaltak, köztük családtagjai és biztonsági vezetője.

A bejegyzésben felidézte, hogy az iráni média korábban azt ígérte, Hamenei hamarosan beszédet mond, ez azonban nem történt meg. Az iráni külügyminiszter egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ajatollah életben van, „amennyire tudja”.

Kulifai Máté szerint az izraeli 12-es csatorna arról számolt be, hogy 

Netanjahunak bemutatták az ajatollah holttestéről készült fotót, amelyet a romok közül emeltek ki. 

Az állításokat az iráni fél nem erősítette meg, és független forrásból sem támasztották alá.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu