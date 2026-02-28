„Az az érzésünk, hogy valóban ez történt” – mondta Trump arra a kérdésre, hogy mit gondol azokról az izraeli forrásokból származó hírekről, amelyek szerint Hameneivel végeztek az offenzíva során.
Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot
Donald Trump amerikai elnök az NBC televíziónak úgy nyilatkozott: valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét a szombat reggel indított amerikai-izraeli légicsapásokban.
Az amerikai elnök hozzátette: az Iránban döntéseket hozó emberek többsége halott.
Korábban a Reuters arról írt, hogy lapuknak egy magas rangú izraeli tisztségviselő közölte: Irán legfelsőbb vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.
A tisztségviselő szerint a 1989 óta hatalmon lévő Ali Hamenei ajatollah életét vesztette, és a holttestét is megtalálták.
Hamenei rezidenciája a mai támadásokban jelentős károkat szenvedett. Nem sokkal korábban ugyanakkor az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy a legfelsőbb vezető „épségben és biztonságban van”.
Megtalálták Hamenei holttestét, fénykép bizonyítja
– tette közzé bejegyzését Kulifai Máté, A Hetek főszerkesztő-helyettese.
További Külföld híreink
Közösségi oldalán azt írta, hogy az izraeli vadászgépek mintegy harminc bombát dobtak Ali Hamenei iráni ajatollah teheráni rezidenciájára. Bejegyzése szerint az akciót alapos titkosszolgálati előkészítés előzte meg, és az izraeli légierő több mint ötszáz célpontot támadott Irán területén.
A posztban arra is kitért, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök friss videóüzenetében úgy fogalmazott: egyre több jel utal arra, hogy az iráni vallási vezető „nincs többé”. Kulifai szerint
izraeli hatóságok megerősítették, hogy Hamenei közvetlen környezetéből többen meghaltak, köztük családtagjai és biztonsági vezetője.
A bejegyzésben felidézte, hogy az iráni média korábban azt ígérte, Hamenei hamarosan beszédet mond, ez azonban nem történt meg. Az iráni külügyminiszter egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ajatollah életben van, „amennyire tudja”.
Kulifai Máté szerint az izraeli 12-es csatorna arról számolt be, hogy
Netanjahunak bemutatták az ajatollah holttestéről készült fotót, amelyet a romok közül emeltek ki.
Az állításokat az iráni fél nem erősítette meg, és független forrásból sem támasztották alá.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Budanov: Moszkva rábólintott az amerikai garanciákra
Itt vannak a részletek.
Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után
A támadásokat kivédték.
Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben
Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a holttestét is megtalálták.
Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra
A magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Budanov: Moszkva rábólintott az amerikai garanciákra
Itt vannak a részletek.
Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után
A támadásokat kivédték.
Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben
Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a holttestét is megtalálták.
Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra
A magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!