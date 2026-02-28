A tájékoztatás szerint az amerikai létesítményeket ért kár mindeddig minimális volt, és nem volt hatással a katonai műveletekre. A Centcom erői sikeresen védekeztek az iráni rakéta- és dróntámadásokkal szemben – tették hozzá.
Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után
Az Irán ellen szombaton indított légicsapásokkal összefüggésben nem érkezett jelentés amerikai veszteségekről vagy harci sebesülésekről – közölte az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (Centcom).
Korábban arról számoltunk be,
Donald Trump egy videóüzenetben megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban, és nagyobb harci műveletek megindításáról beszélt.
Kijelentette: megsemmisítik Irán rakétáit és rakétagyártó kapacitásait, és hangsúlyozta, hogy Teherán nem juthat atomfegyverhez.
Bár korábban még nem hoztak végleges döntést a csapásról, Trump elégedetlenségét fejezte ki az iráni tárgyalási pozícióval kapcsolatban, és jelezte: az Egyesült Államok kész gyorsan és erőteljesen fellépni, ugyanakkor elismerte, hogy egy háború mindig komoly kockázatokkal jár.
További Külföld híreink
Arról is írtunk,
az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy az Iránt ért légicsapásokra válaszul támadást indított a térségben található amerikai támaszpontok ellen, valamint izraeli célpontokat is célba vett.
A bahreini állami hírügynökség szerint rakétatámadás érte az Egyesült Államok ötödik flottájának bahreini központját, amelyet iráni területről lőttek ki.
További Külföld híreink
Robbanásokról számoltak be több öböl menti országból, köztük az Egyesült Arab Emírségekből, Katarból és Szaúd-Arábiából. Katar közölte, hogy több támadást visszavert, egy iráni rakétát pedig Patriot légvédelmi rendszerrel semmisítettek meg. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait és Szíria részleges vagy átmeneti légtérzárat rendelt el. Abu-Dzabiban a lehulló törmelékek következtében legalább egy ember meghalt, és anyagi károk is keletkeztek.
Borítókép: Iránból indított rakéta (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben
Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a holttestét is megtalálták.
Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra
A magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni.
Szijjártó Péter: Több mint ezren kértek konzuli védelmet az Egyesült Arab Emírségekben + videó
A térségben légtérzár van érvényben, a nagykövetség és a budapesti call center folyamatosan fogadja a megkereséseket.
Több iráni parancsnok meghalt, Hamenei életben lehet
Az iráni külügyminiszter nyilatkozott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben
Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a holttestét is megtalálták.
Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra
A magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni.
Szijjártó Péter: Több mint ezren kértek konzuli védelmet az Egyesült Arab Emírségekben + videó
A térségben légtérzár van érvényben, a nagykövetség és a budapesti call center folyamatosan fogadja a megkereséseket.
Több iráni parancsnok meghalt, Hamenei életben lehet
Az iráni külügyminiszter nyilatkozott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!