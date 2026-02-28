Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után

Robbanásokról számoltak be több öböl menti országból, köztük az Egyesült Arab Emírségekből, Katarból és Szaúd-Arábiából. Katar közölte, hogy több támadást visszavert, egy iráni rakétát pedig Patriot légvédelmi rendszerrel semmisítettek meg. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait és Szíria részleges vagy átmeneti légtérzárat rendelt el. Abu-Dzabiban a lehulló törmelékek következtében legalább egy ember meghalt, és anyagi károk is keletkeztek.

Borítókép: Iránból indított rakéta (Fotó: AFP)