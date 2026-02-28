Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra

Orbán Balázs bejegyzésében bírálta az olcsó orosz energiáról való leválást sürgető álláspontokat. Többszörösen felelőtlennek nevezte, hogy – megfogalmazása szerint – Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt az orosz energiahordozókról való leválást követeli.

Hangsúlyozta: Magyarország számára az ellátásbiztonság és az alacsony energiaárak az elsődleges szempontok, ezért az ukrán olajblokádot le fogják törni.