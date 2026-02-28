Orbán BalázsIránenergiaMagyarország

Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra

Az iráni–izraeli–amerikai konfliktus közvetett kockázatokat hordoz Magyarország számára – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: ebben a veszélyes helyzetben a magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni. Többszörösen felelőtlennek nevezte az olcsó orosz energiáról való leválást követelni, ahogy azt Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt teszi.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 20:06
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Balázs (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs bejegyzésében kifejtette: a közel-keleti konfliktus nyomán Európában ismét emelkedett a terrorfenyegetettség szintje, ahogyan az korábbi válságok idején is tapasztalható volt. Úgy fogalmazott, ez elsősorban azokban az országokban jelent fokozott veszélyt, ahol jelentős számú migráns él.

Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra (Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra (Fotó: Bús Csaba/MTI Fotószerkesztőség)

Hozzátette: Magyarország kedvezőbb helyzetben van, ugyanakkor a kialakult helyzetre tekintettel a terrorfenyegetettségi készültség szintjét egy fokozattal megemelték.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az iráni konfliktus az energiapiacokon is áremelkedést idézhet elő, különösen az olaj világpiaci árának növekedésén keresztül. Kiemelte: ebben a veszélyes helyzetben a magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni.

 

Orbán Balázs bejegyzésében bírálta az olcsó orosz energiáról való leválást sürgető álláspontokat. Többszörösen felelőtlennek nevezte, hogy – megfogalmazása szerint – Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt az orosz energiahordozókról való leválást követeli.

Hangsúlyozta: Magyarország számára az ellátásbiztonság és az alacsony energiaárak az elsődleges szempontok, ezért az ukrán olajblokádot le fogják törni.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

 

add-square Támadás Irán ellen

Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu