Orbán Balázs bejegyzésében kifejtette: a közel-keleti konfliktus nyomán Európában ismét emelkedett a terrorfenyegetettség szintje, ahogyan az korábbi válságok idején is tapasztalható volt. Úgy fogalmazott, ez elsősorban azokban az országokban jelent fokozott veszélyt, ahol jelentős számú migráns él.
Orbán Balázs: Az iráni konfliktus közvetett veszélyt jelent Magyarországra
Az iráni–izraeli–amerikai konfliktus közvetett kockázatokat hordoz Magyarország számára – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: ebben a veszélyes helyzetben a magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni. Többszörösen felelőtlennek nevezte az olcsó orosz energiáról való leválást követelni, ahogy azt Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt teszi.
Hozzátette: Magyarország kedvezőbb helyzetben van, ugyanakkor a kialakult helyzetre tekintettel a terrorfenyegetettségi készültség szintjét egy fokozattal megemelték.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az iráni konfliktus az energiapiacokon is áremelkedést idézhet elő, különösen az olaj világpiaci árának növekedésén keresztül. Kiemelte: ebben a veszélyes helyzetben a magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni.
További Külföld híreink
Orbán Balázs bejegyzésében bírálta az olcsó orosz energiáról való leválást sürgető álláspontokat. Többszörösen felelőtlennek nevezte, hogy – megfogalmazása szerint – Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt az orosz energiahordozókról való leválást követeli.
Hangsúlyozta: Magyarország számára az ellátásbiztonság és az alacsony energiaárak az elsődleges szempontok, ezért az ukrán olajblokádot le fogják törni.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után
A támadásokat kivédték.
Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben
Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a holttestét is megtalálták.
Szijjártó Péter: Több mint ezren kértek konzuli védelmet az Egyesült Arab Emírségekben + videó
A térségben légtérzár van érvényben, a nagykövetség és a budapesti call center folyamatosan fogadja a megkereséseket.
Több iráni parancsnok meghalt, Hamenei életben lehet
Az iráni külügyminiszter nyilatkozott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Centcom: Nincs amerikai veszteség az Irán elleni csapások után
A támadásokat kivédték.
Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben
Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a holttestét is megtalálták.
Szijjártó Péter: Több mint ezren kértek konzuli védelmet az Egyesült Arab Emírségekben + videó
A térségben légtérzár van érvényben, a nagykövetség és a budapesti call center folyamatosan fogadja a megkereséseket.
Több iráni parancsnok meghalt, Hamenei életben lehet
Az iráni külügyminiszter nyilatkozott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!