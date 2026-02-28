Szentkirályi Alexandra: A háborút nem megnyerni, hanem elkerülni kell + videó

– Mi, nők pontosan tudjuk: a béke nem gyengeség. A béke nem a gyengék menedéke, hanem az erősek döntése. Mert a háborút nem azok vívják meg, akik elrendelik, hanem azok szenvedik el, akiknek nincs választásuk – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a digitális polgári körök esztergomi háborúellenes gyűlése után egy női konferencián vett részt az Országházban.
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta:
– A béke felelősség is.
- Felelősség a múltunk iránt,
- felelősség a gyerekeink iránt
- és felelősség azok iránt a nők iránt, akiktől már így is túl sokat vett el a történelem
– sorolta.
– Ezért fontos a nemzeti kormány békepolitikája. Mert mi tudjuk, hogy a háborút nem megnyerni kell, hanem elkerülni, mert a háborúban nincsenek győztesek, csak veszteség van
– szögezte le a kormánypárti politikus.
Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!