Szentkirályi Alexandra: A háborút nem megnyerni, hanem elkerülni kell + videó

– Mi, nők pontosan tudjuk: a béke nem gyengeség. A béke nem a gyengék menedéke, hanem az erősek döntése. Mert a háborút nem azok vívják meg, akik elrendelik, hanem azok szenvedik el, akiknek nincs választásuk – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a digitális polgári körök esztergomi háborúellenes gyűlése után egy női konferencián vett részt az Országházban.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta:

– A béke felelősség is.

Felelősség a múltunk iránt,

felelősség a gyerekeink iránt

és felelősség azok iránt a nők iránt, akiktől már így is túl sokat vett el a történelem

– sorolta.

– Ezért fontos a nemzeti kormány békepolitikája. Mert mi tudjuk, hogy a háborút nem megnyerni kell, hanem elkerülni, mert a háborúban nincsenek győztesek, csak veszteség van

– szögezte le a kormánypárti politikus.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)