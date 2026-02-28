Bognár György a Fradi védelmére kelt, Révész Attila kegyetlenül odaszúrt a Paksnak

Folytatódott a Paks vesszőfutása: Bognár György csapata zsinórban az ötödik NB I-es meccsét veszítette el, ezúttal a Kisvárda otthonában maradt pont nélkül. Bognár szerint a második félidő alapján reális az eredmény, ugyanakkor a VAR-t kritizálta a paksi mester, s még az FTC-t is szóba hozta nyilatkozatában. Ugyanakkor Révész Attila kisvárdai vezetőedző szavai arra utalnak: nem nagyon érti, miért panaszkodott Bognár.

Révész Attila nem akarta minősíteni a VAR-t, ellenben kijelentette: a Kisvárda már erősebb, mint Bognár György csapata, a Paks Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

– Itt is, ott is volt egy tizenegyes-szituáció, ők kapták meg, ez benne van a futballban, nem tudok ezzel kapcsolatban állást foglalni – mondta diplomatikusan Révész.

Mit mondott Bognár György az FTC-ről és a VAR-ról?

Bognár György sem elemezte részletesen a VAR segítségével meghozott döntéseket, de egyértelműen kifejezte, mi a véleménye a technológiáról.

Azt tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni. Hogy ha két hete a Fradit megverette a VAR, akkor mi ne szóljunk egy szót se

– utalt minden bizonnyal a Ferencváros ZTE elleni meccsére Bognár, aki önkritikát is gyakorolt. – Magunkat okolhatjuk elsősorban, mert a második félidő gyenge volt, a cseréink sem ültek.

Révész Attila szerint a Kisvárda jobb, mint a Paks

A Paks lejtmenetben van, de egy ponttal még így is megelőzi a tabellán a Kisvárdát. Révész Attila viszont arra utalt: szerinte az ő csapata a jobb a két együttes közül.