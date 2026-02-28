Bognár GyörgyPaksi FCVAR-technológiaKisvárdarévész attila

Bognár György a Fradi védelmére kelt, Révész Attila kegyetlenül odaszúrt a Paksnak

Révész Attila csapata, a Kisvárda hátrányból fordítva 2-1-re nyert Bognár György együttese, a Paks ellen a labdarúgó NB I 24. fordulójában. A két vezetőedző tartotta jó szokását, a sablonmentes értékelést: Révész szerint egyértelmű, hogy a Kisvárda már jobb, mint a Paks, Bognár a VAR-t és az FTC-t is szóba hozta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 20:44
Bognár György a Kisvárda–Paks meccsen sem lett a VAR nagy barátja, Révész Attila másképp látta a büntetőgyanús eseteket Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Folytatódott a Paks vesszőfutása: Bognár György csapata zsinórban az ötödik NB I-es meccsét veszítette el, ezúttal a Kisvárda otthonában maradt pont nélkül. Bognár szerint a második félidő alapján reális az eredmény, ugyanakkor a VAR-t kritizálta a paksi mester, s még az FTC-t is szóba hozta nyilatkozatában. Ugyanakkor Révész Attila kisvárdai vezetőedző szavai arra utalnak: nem nagyon érti, miért panaszkodott Bognár.

Révész Attila nem akarta minősíteni a VAR-t, ellenben kijelentette: a Kisvárda már erősebb, mint Bognár György csapata, a Paks
Révész Attila nem akarta minősíteni a VAR-t, ellenben kijelentette: a Kisvárda már erősebb, mint Bognár György csapata, a Paks Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

– Itt is, ott is volt egy tizenegyes-szituáció, ők kapták meg, ez benne van a futballban, nem tudok ezzel kapcsolatban állást foglalni – mondta diplomatikusan Révész.

Mit mondott Bognár György az FTC-ről és a VAR-ról?

Bognár György sem elemezte részletesen a VAR segítségével meghozott döntéseket, de egyértelműen kifejezte, mi a véleménye a technológiáról.

Azt tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni. Hogy ha két hete a Fradit megverette a VAR, akkor mi ne szóljunk egy szót se

– utalt minden bizonnyal a Ferencváros ZTE elleni meccsére Bognár, aki önkritikát is gyakorolt. – Magunkat okolhatjuk elsősorban, mert a második félidő gyenge volt, a cseréink sem ültek.

Révész Attila szerint a Kisvárda jobb, mint a Paks

A Paks lejtmenetben van, de egy ponttal még így is megelőzi a tabellán a Kisvárdát. Révész Attila viszont arra utalt: szerinte az ő csapata a jobb a két együttes közül.

– Totál terv szerint történt minden, kivéve az első félidőben a kapott gólt. A második félidőre azt láttuk, hogy gyakran megfáradnak, és a nagyobb területekben ki tudjuk használni azt a különbséget, ami véleményem szerint most már megvan kettőnk között – összegzett Révész, aki szerint mindkét csapat elsődleges célja a kiesés elkerülése lehet, bár a szakember úgy véli, a bennmaradás bebiztosításához további egy győzelem már elég lenne a Kisvárdának.

NB I, 24. forduló:

péntek:

  • Debreceni VSC–MTK Budapest 2-2 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion 4012 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bárány (60., 69.), illetve Németh H. (75.), Kerezsi (76.) 

szombat:

  • Kisvárda–Paksi FC 2-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1620 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Mbock (49.), Cipetic (65., 11-esből), illetve Hahn (45+1., 11-esből)
  • Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 1453 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Babos (57.), illetve Victory (85.)
  • ETO FC Győr–Újpest FC 19.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 16.15
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

