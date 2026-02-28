Rendkívüli

Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot

Budanov: Moszkva rábólintott az amerikai garanciákra

Moszkva beleegyezett abba, hogy a megállapodás részeként Washington biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek – erről Kirill Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője beszélt egy telefonos egyeztetés során.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 22:22
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Budanov szerint az orosz fél a közelmúltbeli tárgyalásokon jelezte, hogy elfogadja ezt a megoldást. 

Budanov: Moszkva beleegyezett abba, hogy a megállapodás részeként Washington biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek (Fotó: AFP)
Emlékeztetőül: az Egyesült Államok a NATO Alapokmányának 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat ajánl Ukrajnának. Ezek ugyanakkor nem jelentenék amerikai csapatok Ukrajnába telepítését. Washington arra sem vállalt kötelezettséget, hogy egy esetleges jövőbeli orosz-ukrán konfliktus esetén katonailag beavatkozik Ukrajna oldalán.

Éppen ezért Kijev az európai országoktól is kér biztonsági garanciákat, amelyek akár csapatok telepítését is magukban foglalnák.

Oroszország azonban ezt a lehetőséget határozottan elutasítja, és Budanov szavai alapján a legutóbbi tárgyalásokon is ezt az álláspontot képviselte – írja a Strana.ua.

A Bloomberg korábban arról írt, hogy Moszkva kiléphet a tárgyalásokból, ha Kijev nem hajlandó kivonni erőit a Donbászból.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

