Budanov szerint az orosz fél a közelmúltbeli tárgyalásokon jelezte, hogy elfogadja ezt a megoldást.
Budanov: Moszkva rábólintott az amerikai garanciákra
Moszkva beleegyezett abba, hogy a megállapodás részeként Washington biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek – erről Kirill Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője beszélt egy telefonos egyeztetés során.
Emlékeztetőül: az Egyesült Államok a NATO Alapokmányának 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat ajánl Ukrajnának. Ezek ugyanakkor nem jelentenék amerikai csapatok Ukrajnába telepítését. Washington arra sem vállalt kötelezettséget, hogy egy esetleges jövőbeli orosz-ukrán konfliktus esetén katonailag beavatkozik Ukrajna oldalán.
Éppen ezért Kijev az európai országoktól is kér biztonsági garanciákat, amelyek akár csapatok telepítését is magukban foglalnák.
Oroszország azonban ezt a lehetőséget határozottan elutasítja, és Budanov szavai alapján a legutóbbi tárgyalásokon is ezt az álláspontot képviselte – írja a Strana.ua.
A Bloomberg korábban arról írt, hogy Moszkva kiléphet a tárgyalásokból, ha Kijev nem hajlandó kivonni erőit a Donbászból.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
