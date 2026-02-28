Budanov: Moszkva rábólintott az amerikai garanciákra

Emlékeztetőül: az Egyesült Államok a NATO Alapokmányának 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat ajánl Ukrajnának. Ezek ugyanakkor nem jelentenék amerikai csapatok Ukrajnába telepítését. Washington arra sem vállalt kötelezettséget, hogy egy esetleges jövőbeli orosz-ukrán konfliktus esetén katonailag beavatkozik Ukrajna oldalán.

Éppen ezért Kijev az európai országoktól is kér biztonsági garanciákat, amelyek akár csapatok telepítését is magukban foglalnák.

Oroszország azonban ezt a lehetőséget határozottan elutasítja, és Budanov szavai alapján a legutóbbi tárgyalásokon is ezt az álláspontot képviselte – írja a Strana.ua.