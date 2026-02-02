ukrajnavolodimir zelenszkijandrij szibihaebesz

Zelenszkij: Kész a megállapodás Washingtonnal a biztonsági garanciákról

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek a béketeremtést elősegítő szerepéről folytatott megbeszélést hétfőn Kijevben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Ignazio Cassis svájci külügyminiszterrel, a szervezet elnökével és Feridun Sinirlioglu főtitkárral. Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon, miután egyeztetett az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagjaival.

Munkatársunktól
2026. 02. 02. 20:10
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
„Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt. Erre a találkozóra reményeink szerint már ezen a héten, szerdán és csütörtökön sor kerül. A mai megbeszélésen egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat” – írta a bejegyzésében Zelenszkij.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az EBESZ-szel tárgyalt, Volodimir Zelenszkij államfő az abu-dzabi delegációval egyeztetett
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az EBESZ-szel tárgyalt, Volodimir Zelenszkij államfő az abu-dzabi delegációval egyeztetett. Fotó: NurPhoto via AFP

Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel. 

Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni. Úgy gondoljuk, hogy készen áll az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról megkötendő kétoldalú megállapodás, és számítunk az érdemi munka folytatására a helyreállítással és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokon. Számítunk arra, hogy az amerikai fél továbbra is határozott lesz a párbeszéd feltételeinek biztosításában. Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések, amelyek gyakorlatilag múlt péntek éjjel léptek életbe, segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban és annak eredményességében. Meg kell állítani a háborút!

– szögezte le Zelenszkij.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) a béketeremtést elősegítő szerepéről folytatott megbeszélést hétfőn Kijevben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Ignazio Cassis svájci külügyminiszterrel, a szervezet elnökével és Feridun Sinirlioglu főtitkárral.

Az EBESZ vezetőivel megvitattuk a béke-erőfeszítések alakulását, az ukrán–orosz–amerikai háromoldalú abu-dzabi találkozók eredményeit és az azokkal kapcsolatos várakozásokat, valamint a harctéri helyzetet

– írta az X-en Szibiha. 

A miniszter a közlése szerint tájékoztatta az EBESZ vezetését Oroszország háborús bűncselekményeiről, a civil lakosság és az energetikai infrastruktúra elleni támadásokról, amelyek a fagypont alatti hőmérsékletben embereket hagytak áram, fűtés és víz nélkül. Szibiha egyúttal megerősítette Ukrajna készségét az EBESZ-szel való együttműködés továbbfejlesztésére, a közös prioritások előmozdítására a svájci elnökség ideje alatt, és hangsúlyozta az együttműködés humanitárius és elszámoltathatósági szempontjainak fontosságát.

A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az EBESZ három munkatársa – Vadim Holdura, Makszim Petrovra és Dmitro Sabanovra – még mindig orosz fogságban van, és ismét követelte szabadon bocsátásukat.

Beszéltünk arról, hogy az EBESZ milyen szerepet tölthet be a háború után a tartós béke megteremtésében és az egész régió stabilitásában, valamint a közös felelősségünkről a helsinki záróokmány elveinek védelmében

– tette hozzá az ukrán tárcavezető.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

