Újabb békekezdeményezésekről beszélt Volodimir Zelenszkij, aki egy interjúban hangsúlyozta: elengedhetetlen egy újabb egyeztetés az Egyesült Államokkal a háború lezárása érdekében, írja az Unian.ua.
Zelenszkij: Trumppal közös cél a béke, új javaslatok készülnek
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna és Donald Trump egyaránt a békében érdekeltek, ezért stratégiai szövetségesek ebben a kérdésben.
Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a konfliktus rendezésére továbbra is van esély, ugyanakkor szerinte Vlagyimir Putyin csak a béke látszatát kelti, miközben valójában nem érdekelt a harcok befejezésében.
Zelenszkij szerint Moszkva kommunikációja elsősorban az Egyesült Államok felé irányul, és a célja Ukrajna hiteltelenítése.
Zelenszkij szerint Ukrajna békét szeretne
Az ukrán elnök kiemelte: Kijev valóban békét akar, és ebben az amerikai vezetéssel közös az álláspontja. Mint mondta, Donald Trump szintén a háború lezárását szorgalmazza, így ezen a téren együttműködésre van lehetőség.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna minden nap keresi a békéhez vezető utakat, és több új javaslatot is kidolgoztak. Ezek részleteit egy tervezett amerikai–ukrán találkozón vitathatják meg, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett.
Az ukrán elnök a harctéri helyzetről is beszélt. Elmondása szerint Oroszország havonta 40-45 ezer új katonát mozgósít, ezért Ukrajnának hasonló mértékű veszteségeket kell okoznia az orosz haderőnek ahhoz, hogy megakadályozza az agresszió további terjedését. Hozzátette: az elmúlt hónapokban tízezres nagyságrendű veszteségeket okoztak az orosz erőknek.
A háború jövőjével kapcsolatban továbbra is eltérő forgatókönyvek látnak napvilágot. Egyes katonai elemzők szerint a harcok 2026-ban érhetik el a csúcspontjukat, míg később fokozatos enyhülés következhet.
Más vélemények szerint a háborús fáradtság mindkét felet közelebb viheti egy megállapodáshoz. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna kész a békére, és minden lehetséges diplomáciai eszközt fel kíván használni a konfliktus lezárása érdekében.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Forrás: X/Voodimir Zelenszkij)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!