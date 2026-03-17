Zelenszkij: Trumppal közös cél a béke, új javaslatok készülnek

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a konfliktus rendezésére továbbra is van esély, ugyanakkor szerinte Vlagyimir Putyin csak a béke látszatát kelti, miközben valójában nem érdekelt a harcok befejezésében.

Zelenszkij szerint Moszkva kommunikációja elsősorban az Egyesült Államok felé irányul, és a célja Ukrajna hiteltelenítése.

Zelenszkij szerint Ukrajna békét szeretne

Az ukrán elnök kiemelte: Kijev valóban békét akar, és ebben az amerikai vezetéssel közös az álláspontja. Mint mondta, Donald Trump szintén a háború lezárását szorgalmazza, így ezen a téren együttműködésre van lehetőség.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna minden nap keresi a békéhez vezető utakat, és több új javaslatot is kidolgoztak. Ezek részleteit egy tervezett amerikai–ukrán találkozón vitathatják meg, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett.

Az ukrán elnök a harctéri helyzetről is beszélt. Elmondása szerint Oroszország havonta 40-45 ezer új katonát mozgósít, ezért Ukrajnának hasonló mértékű veszteségeket kell okoznia az orosz haderőnek ahhoz, hogy megakadályozza az agresszió további terjedését. Hozzátette: az elmúlt hónapokban tízezres nagyságrendű veszteségeket okoztak az orosz erőknek.

A háború jövőjével kapcsolatban továbbra is eltérő forgatókönyvek látnak napvilágot. Egyes katonai elemzők szerint a harcok 2026-ban érhetik el a csúcspontjukat, míg később fokozatos enyhülés következhet.

Más vélemények szerint a háborús fáradtság mindkét felet közelebb viheti egy megállapodáshoz. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna kész a békére, és minden lehetséges diplomáciai eszközt fel kíván használni a konfliktus lezárása érdekében.