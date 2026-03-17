ZelenszkijbékeUkrajnaTrumpszövetséges

Zelenszkij: Trumppal közös cél a béke, új javaslatok készülnek

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna és Donald Trump egyaránt a békében érdekeltek, ezért stratégiai szövetségesek ebben a kérdésben.

Magyar Nemzet
Forrás: Unian.ua2026. 03. 17. 16:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: X/Volodimir Zelenszkij
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb békekezdeményezésekről beszélt Volodimir Zelenszkij, aki egy interjúban hangsúlyozta: elengedhetetlen egy újabb egyeztetés az Egyesült Államokkal a háború lezárása érdekében, írja az Unian.ua.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a konfliktus rendezésére továbbra is van esély, ugyanakkor szerinte Vlagyimir Putyin csak a béke látszatát kelti, miközben valójában nem érdekelt a harcok befejezésében. 

Zelenszkij szerint Moszkva kommunikációja elsősorban az Egyesült Államok felé irányul, és a célja Ukrajna hiteltelenítése.

Az ukrán elnök kiemelte: Kijev valóban békét akar, és ebben az amerikai vezetéssel közös az álláspontja. Mint mondta, Donald Trump szintén a háború lezárását szorgalmazza, így ezen a téren együttműködésre van lehetőség.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna minden nap keresi a békéhez vezető utakat, és több új javaslatot is kidolgoztak. Ezek részleteit egy tervezett amerikai–ukrán találkozón vitathatják meg, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett.

Az ukrán elnök a harctéri helyzetről is beszélt. Elmondása szerint Oroszország havonta 40-45 ezer új katonát mozgósít, ezért Ukrajnának hasonló mértékű veszteségeket kell okoznia az orosz haderőnek ahhoz, hogy megakadályozza az agresszió további terjedését. Hozzátette: az elmúlt hónapokban tízezres nagyságrendű veszteségeket okoztak az orosz erőknek.

A háború jövőjével kapcsolatban továbbra is eltérő forgatókönyvek látnak napvilágot. Egyes katonai elemzők szerint a harcok 2026-ban érhetik el a csúcspontjukat, míg később fokozatos enyhülés következhet. 

Más vélemények szerint a háborús fáradtság mindkét felet közelebb viheti egy megállapodáshoz. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna kész a békére, és minden lehetséges diplomáciai eszközt fel kíván használni a konfliktus lezárása érdekében.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Forrás: X/Voodimir Zelenszkij)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
