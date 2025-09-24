Zelenszkij: Több ígéretes ötletet is megvitattunk a béke előmozdítására

„Nagyon eredményes megbeszélést folytattunk az ENSZ-közgyűlés margóján az amerikai elnökkel, és köszönöm Trump elnöknek ezt a lehetőséget. Nagyra értékelem továbbá, hogy országaink first ladyjei is találkoztak, hogy megvitassák az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekek sorsát” – kezdte bejegyzését Zelenszkij, írta meg az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: Photothek Media Lab

Ma kiemelt figyelem irányult arra, hogyan lehet visszahozni az Oroszország által elrabolt gyerekeket, és miként támogathatjuk az élet védelmében tett erőfeszítéseinket. Több ígéretes ötletet is megvitattunk a béke előmozdítására, és remélem, hogy ezek gyors eredményt hoznak

– magyarázta.