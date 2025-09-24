Zelenszkij: Több ígéretes ötletet is megvitattunk a béke előmozdítására

„Nagyon eredményes megbeszélést folytattunk az ENSZ-közgyűlés margóján az amerikai elnökkel, és köszönöm Trump elnöknek ezt a lehetőséget. Nagyra értékelem továbbá, hogy országaink first ladyjei is találkoztak, hogy megvitassák az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekek sorsát” – kezdte bejegyzését Zelenszkij, írta meg az Origo.
Ma kiemelt figyelem irányult arra, hogyan lehet visszahozni az Oroszország által elrabolt gyerekeket, és miként támogathatjuk az élet védelmében tett erőfeszítéseinket. Több ígéretes ötletet is megvitattunk a béke előmozdítására, és remélem, hogy ezek gyors eredményt hoznak
– magyarázta.