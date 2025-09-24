Rendkívüli

Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

orosz-ukrán háború

Zelenszkij: Több ígéretes ötletet is megvitattunk a béke előmozdítására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ-közgyűlés margóján találkozott Donald Trumppal, és a békét előmozdító kezdeményezésekről egyeztettek. Zelenszkij üdvözölte az amerikai elnök támogatását az ukrán gyerekek hazahozatalában és a békefolyamat előmozdításában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 8:48
„Nagyon eredményes megbeszélést folytattunk az ENSZ-közgyűlés margóján az amerikai elnökkel, és köszönöm Trump elnöknek ezt a lehetőséget. Nagyra értékelem továbbá, hogy országaink first ladyjei is találkoztak, hogy megvitassák az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekek sorsát” – kezdte bejegyzését Zelenszkij, írta meg az Origo.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: Photothek Media Lab

Ma kiemelt figyelem irányult arra, hogyan lehet visszahozni az Oroszország által elrabolt gyerekeket, és miként támogathatjuk az élet védelmében tett erőfeszítéseinket. Több ígéretes ötletet is megvitattunk a béke előmozdítására, és remélem, hogy ezek gyors eredményt hoznak

 – magyarázta. 

Hálás vagyok Trump elnöknek az Egyesült Államokkal folytatott erős együttműködésért. Az elnök úr egyértelműen érti a helyzetet, és jól tájékozott a háború minden aspektusáról. Nagyra értékeljük az elszántságát abban, hogy segíts véget vetni ennek a háborúnak

 – zárta.

 

