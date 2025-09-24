Zelenszkij: Washingtonnak kell rábírnia Oroszországot a békére

– Beszéltünk arról, hogyan lehet végre békét teremteni, megvitattunk néhány jó ötletet, és remélem, hogy ezek működni fognak. Azt várjuk, hogy Amerika a béke felé terelje Oroszországot. Moszkva fél az USA-tól, és mindig odafigyel rá – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna élvezi a Biztonsági Tanács kulcsfontosságú tagjainak, köztük az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak a támogatását, akik előmozdítják a diplomáciát. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország nem lesz képes folytatni a harcot a földön, ha nincs háború az égen.