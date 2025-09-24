Vlagyimir PutyinbékeUkrajnaWashingtonZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij: Washingtonnak kell rábírnia Oroszországot a békére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén azt mondta, hogy Ukrajna az Egyesült Államok aktívabb lépéseire számít a háború befejezése érdekében. Zelenszkij béketervekről tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 6:18
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
– Beszéltünk arról, hogyan lehet végre békét teremteni, megvitattunk néhány jó ötletet, és remélem, hogy ezek működni fognak. Azt várjuk, hogy Amerika a béke felé terelje Oroszországot. Moszkva fél az USA-tól, és mindig odafigyel rá – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna élvezi a Biztonsági Tanács kulcsfontosságú tagjainak, köztük az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak a támogatását, akik előmozdítják a diplomáciát. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország nem lesz képes folytatni a harcot a földön, ha nincs háború az égen.

– Ukrajna, mint senki más a világon, békét akar, Oroszország pedig nem látja a saját veszteségeit. Amire most szükségünk van, az egy erőteljes lökés, hogy békét teremtsünk Oroszországban – jegyezte meg az ukrán államfő.

Zelenszkij korábban azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hamis információkat szolgáltatott Donald Trumpnak a fronton kialakult helyzetről. Miután beszélt az ukrán vezetővel, Trump most kevésbé bízik Putyinban.

 

