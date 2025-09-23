TrumpEurópaorosz-ukrán háború

Trump szerint Európa harcoljon, ha akar, de Amerika nem fog

Az amerikai elnök újabb bejegyzésében arról írt, hogy szerinte Ukrajna jó esélyekkel folytathatja a harcot Oroszország ellen. Trump szerint azonban Európának kell állnia a háború súlyát, az Egyesült Államok nem fog közvetlenül beavatkozni.

Wiedermann Béla
2025. 09. 23. 23:15
Donald Trump Forrás: AFP
Trump legutóbbi üzenetében hangsúlyozta, hogy az ukrajnai helyzetet gazdasági és katonai szempontból is megismerte, és úgy látja: Ukrajna az Európai Unió és különösen a NATO támogatásával képes lehet visszaszerezni az eredeti határait. „Miért ne? Oroszország céltalanul harcol három és fél éve egy háborúban, amelyet egy valódi katonai hatalomnak kevesebb mint egy hét alatt meg kellett volna nyernie” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem harcol Ukrajnáért, szerinte Európának és a NATO-nak kell viselnie a háború felelősségét.
Fotó: AFP

Szerinte Oroszországot súlyos gazdasági nehézségek gyötrik, és a háború miatt mindennapi hiányokkal küzdenek az orosz városokban. 

Amikor az emberek Moszkvában, és Oroszország nagyvárosaiban, városaiban és körzeteiben megtudják, mi zajlik valójában ebben a háborúban, amikor szembesülnek azzal, hogy szinte lehetetlen benzint szerezni a hosszú sorok miatt, és mindazzal, ami a háborús gazdaságban történik, ahol a pénzük legnagyobb részét Ukrajna elleni harcra költik, Ukrajna vissza tudja szerezni az országát az eredeti formájában, és ki tudja, talán még tovább is mehet annál

– írta.

Trump szerint Európa feladata a háború

Az amerikai elnök világossá tette, hogy bár jókívánságait fejezi ki mindkét ország felé, az Egyesült Államok nem fog közvetlenül harcolni. 

Bármely esetben mindkét országnak sok szerencsét kívánok. Fegyvereket továbbra is biztosítunk a NATO-nak, hogy a NATO azzal tegyen, amit akar. Sok szerencsét mindenkinek!

– zárta bejegyzését. Trump szavai egyértelművé teszik, hogy Washington az európai szövetségesekre hagyná a harc terhét, és nem Amerika vállalná a főszerepet az orosz–ukrán háború.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

