Zelenszkij: Készen áll az amerikai–ukrán biztonsági megállapodás

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék – jelentette ki az ukrán elnök csütörtökön a Facebookon. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor konkrét időpontot nem mondott a véglegesítésre.

Zelenszkij szerint készen áll véglegesíteni a megállapodást

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Az államfő ezt azután mondta, hogy meghallgatta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának beszámolóját az ukrán küldöttség és az amerikai kormány képviselőinek franciaországi tárgyalásairól.

A megállapodás gyakorlatilag készen áll arra, hogy az Egyesült Államok elnökével legfelsőbb szinten véglegesítsük. Fontos, hogy Ukrajnának mindeddig sikerült összehangolnia az európai és az amerikai küldöttség munkáját, és közösen megvitattuk többek között az ország újjáépítéséről és a gazdasági fejlesztéséről szóló dokumentumokat is

– fejtette ki Zelenszkij.

Mindazonáltal Ukrajna elnöke nem közölte, hogy mikor kerülhet sor találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel, amelynek célja a biztonsági garanciákról szóló dokumentum végleges jóváhagyása lenne. Az államfő hozzátette, hogy Párizsban „megvitatták a háború lezárására vonatkozó bonyolult kérdéseket is, és az ukrán fél felvázolta a dokumentum véglegesítésének lehetséges módjait”.