Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

Zelenszkij: Készen áll az amerikai–ukrán biztonsági megállapodás

Az ukrán elnök szerint szinte minden készen áll a biztonsági garanciákat rögzítő szerződés aláírásához. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor nem mondott konkrét időpontot arra vonatkozóan, hogy mikor véglegesítik azt Donald Trump amerikai elnökkel. Az oroszok eközben újabb településeket foglaltak el.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 21:34
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: POOL
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék – jelentette ki az ukrán elnök csütörtökön a Facebookon. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor konkrét időpontot nem mondott a véglegesítésre. 

Zelenszkij szerint készen áll véglegesíteni a megállapodást
Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Az államfő ezt azután mondta, hogy meghallgatta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának beszámolóját az ukrán küldöttség és az amerikai kormány képviselőinek franciaországi tárgyalásairól.

A megállapodás gyakorlatilag készen áll arra, hogy az Egyesült Államok elnökével legfelsőbb szinten véglegesítsük. Fontos, hogy Ukrajnának mindeddig sikerült összehangolnia az európai és az amerikai küldöttség munkáját, és közösen megvitattuk többek között az ország újjáépítéséről és a gazdasági fejlesztéséről szóló dokumentumokat is

 – fejtette ki Zelenszkij.

Mindazonáltal Ukrajna elnöke nem közölte, hogy mikor kerülhet sor találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel, amelynek célja a biztonsági garanciákról szóló dokumentum végleges jóváhagyása lenne. Az államfő hozzátette, hogy Párizsban „megvitatták a háború lezárására vonatkozó bonyolult kérdéseket is, és az ukrán fél felvázolta a dokumentum véglegesítésének lehetséges módjait”.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai fél kommunikálni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzést arról, hogy az agresszor valóban kész-e lezárni a háborút” – emelte ki Zelenszkij.

„Tárgyalóküldöttségünk, miután visszatér, Kijevben beszámol a találkozók összes részletéről. Partnereinket tájékoztatjuk arról, hogy milyen következményei vannak az orosz támadásoknak, amelyek egyértelműen nem azt jelzik, hogy Moszkva felülvizsgálná prioritásait. Ebben az összefüggésben szükséges, hogy a nyomás Oroszországra ugyanolyan intenzíven nőjön, mint ahogy a tárgyalóküldöttségek dolgoznak” – hangsúlyozta.

Az ukrán elnök szerint a biztonsági garanciák realitását annak kell bizonyítania, ha a partnerek már ebben a szakaszban is képesek hatékonyan nyomást gyakorolni Oroszországra.

Halálos áldozatok Herszonban 

A dél-ukrajnai Herszon megye ügyészi hivatala arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg csütörtökön csapást mért Herszon városközpontjában egy kávézóra. A legutóbbi adatok szerint három ember meghalt, ketten megsebesültek.

A Kurszk nevű ukrán haderőcsoport a Facebookon azt közölte csütörtökön: nem felelnek meg a valóságnak azok a közlések, amelyek szerint az orosz csapatok elfoglalták az északkelet-ukrajnai Szumi megyében Andrijivkát, a település továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll.

 „Andrijivka eddig is és most is teljes mértékben a Kurszk haderőcsoport ellenőrzése alatt áll, szó sincs a település megszállásáról. Arra kérjük a lakosságot, a tömegtájékoztatási eszközöket és a véleményformálókat, hogy kritikusan viszonyuljanak a bizonytalan forrásokból származó közlésekhez, és kizárólag a hivatalos információkban bízzanak meg” – hangsúlyozták közleményükben. Megjegyezték, hogy Oroszország valóban próbálja kiterjeszteni a megszállás övezetét a szumi régióban, azonban egyelőre nem jár sikerrel.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban arról beszélt, hogy Oroszország továbbra is telepít légvédelmi rendszereket a megszállt Krím félszigetre annak ellenére, hogy veszteségeket szenvednek el az ukrán erők csapásai következtében. 

„Az oroszok a jövőben is maximálisan igyekeznek megerősíteni katonai jelenlétüket a félszigeten, hiszen a Krím egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű hídfő” – hangsúlyozta. 

Közölte, hogy az Azovi-tengeren „az ellenség hajói ritka vendégek”, tavaly például mindössze két alkalommal hajóztak be erre a területre. Pletencsuk hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők nem akadályozzák a polgári hajózást.

Az oroszok tovább nyomulnak előre

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az utóbbi egy napban elfoglalta a Dnyipropetrovszk megyei Bratszke települést – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és mintegy 1180 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és kikötői infrastruktúrának a hadsereg céljaira használt több objektumát, valamint több drónösszeszerelő műhelyt, drón-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 142 repülőgéptípusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a Szolovjov LIVE médiacsatornán kijelentette, hogy az orosz erők dél felől folytatják a benyomulást Kosztyantinivka városba. Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” azt állította a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy egy orosz csapás megölte egy diverzánsakciókra szakosodott ukrán elitosztag katonáit, akiket brit katonák képeztek ki. 

Lebegyev szerint a több tucat halott között nyolc külföldi tiszt volt, legkevesebb két amerikai.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Megsebesült Dmitrij Pankov, a belgorodi régió Grajvoroni járásának vezetője, állapota közepesen súlyos. Pankov egy ukrán dróntámadás következményeit mérte fel, és éppen egy nőnek segített, akinek autóját a pilóta nélküli repülőszerkezet megrongálta, amikor a megismételt dróncsapás történt.

Lipeck megye elöljárósága arról tett bejelentést, hogy az Uszmanyi járásban háromnapos küzdelem után sikerült elfojtani a tüzet egy olajtárolóban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

