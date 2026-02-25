Háborús nyomás és energiafront – Fokozódik a tét a választás előtt

A hét egyik legfontosabb eseménye a kijevi egyeztetés volt, ahol Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij közösen tettek hitet a háború folytatása mellett.

Brüsszel és Ukrajna a háború folytatása mellett döntöttek Fotó: AFP

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a döntés világos: nincs tűzszünet, nincs béketárgyalás, hanem további fegyverszállítások és eszkaláció.

Igen, ez a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország azon kevés országok közé tartozik, amelyek ki akarnak maradni a konfliktusból, ám Brüsszel ehhez „olyan kormányt akar, amely igent mond”.