Menczer Tamás: Az Orbán-kormány Brüsszel és Kijev útjában van

Zelenszkij üzemanyaghiányt akar előidézni hazánkban.

2026. 02. 25. 21:31
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szuverenista és magyar érdekeket védő Orbán-kormány Brüsszel és Kijev útjában van – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Tápiószecsőn szerdán. Menczer Tamás a lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az Orbán-kormány nemet mond a háborúra, nemet mond a háború finanszírozására, nemet mond Ukrajna hosszú távú, tízéves finanszírozására a magyarok pénzéből, nemet mond Ukrajna uniós tagságára, nemet mond arra, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, és így nemet mond az Orbán-kormány rezsicsökkentésének eltörlésére is.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
 

Itt hívok mindenkit arra önökön keresztül, hogy minden magyar töltse ki a nemzeti petíciót, és álljon ezekben a küzdelmekben a kormány és Orbán Viktor mellé

– mondta. A felsorolt okok miatt az Orbán-kormány Brüsszel és Kijev útjában van – hangoztatta a kommunikációs igazgató. Menczer Tamás azt mondta, hogy éppen ezért néhány nappal ezelőtt Münchenben született egy megállapodás, egy titkos paktum Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt között német közreműködéssel. Ez a paktum azt tartalmazza, hogy a Tisza mindenre igent mond, amire az Orbán-kormány nemet: tehát a Tisza támogatja a háborút, támogatja a háború finanszírozását, támogatja Ukrajna hosszú távú finanszírozását, támogatja Ukrajna uniós tagságát és támogatja azt is, hogy Magyarországot az olcsó orosz energiáról, földgázról és kőolajról leválasszák, így pedig a rezsicsökkentést megszüntessék.

Ezért cserébe Brüsszel és Kijev minden támogatást megad a Tisza Pártnak, Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar Magyarország élén

– fűzte hozzá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért zárta el a Barátság kőolajvezetéket és azért nem érkezik január 27. óta kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra, hogy a választás előtt üzemanyaghiányt idézzen elő Magyarországon és ez ezer forintos üzemanyagárat eredményezzen. Hozzátette, hogy ez egy nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben, és egy nyílt beavatkozás a magyarországi választásba.

Természetesen a Tisza hallgat és sunnyog, nem csoda, ők az ukránokkal vannak

– tette hozzá Menczer Tamás. A politikus azt mondta, hogy az Orbán-kormány megtette a szükséges lépéseket, az alternatív lehetőségeket megvizsgálta. Közölte, hogy mindenki biztos lehet abban és mindenki nyugodt lehet afelől, hogy az Orbán-kormány az ukrán olajblokádot leveri és áttöri. Emellett a szükséges ellenlépéseket is megtette a kormány, tehát világossá tette Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, hogy amíg nem jön a Barátság vezetéken kőolaj, addig az Európai Unióban Magyarország minden Ukrajnának fontos és Ukrajnának kedvező döntést megvétóz, ezért vétót emelt a kormány a 90 milliárdos hadikölcsönnel kapcsolatban, amiben ugyan nem veszünk részt Orbán Viktornak köszönhetően, de a vétóra van lehetőségünk, és ezzel éltünk is, és a 20. szankciós csomagot sem támogatjuk – tette hozzá a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: mindezek ismeretében fontos, hogy minden magyar tudja azt, hogy április 12-én sorsfordító választás következik. Vagy a magyar érdekeket védő, a háborúra nemet mondó szuverenista Orbán-kormány vezeti Magyarországot, vagy egy Brüsszel és Kijev által irányított tiszás bábkormány. Hozzátette, hogy erről kell döntenünk április 12-én.

A kommunikációs igazgató újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az ukrán zsarolás és az olajblokád miatt a miniszterelnök szerda reggel összehívta a védelmi tanácsot, ahol a miniszterelnök meghallgatta a titkosszolgálatok jelentését, meghallgatott minden érintettet, és ezek után a miniszterelnök arról beszélt: várható az, hogy az ukránok újabb akciókba kezdenek a következő napokban és hetekben. 

Ezért a miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, ami azt jelenti, hogy katonák lesznek a kritikus és kiemelt pontokon, illetőleg olyan eszközök telepítése történik, amely eszközök egy támadás elhárításához szükségesek, sőt egyes kiemelt területen dróntilalmat is elrendelt

– fűzte hozzá Menczer Tamás.


Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

