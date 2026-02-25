Rendkívüli

Orbán Viktor: A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni + videó

Menczer TamáskőolajBrüsszelUkrajnaBujdosó AndreaShell

Menczer Tamás: Ahogy Bujdosó Andrea menekül a kérdések elől, az szégyenletes + videó

Bujdosó Andreának a Fővárosi Közgyűlés szünetében próbáltak pár kérdést feltenni, azonban a Tisza képviselőjelöltje nem volt hajlandó válaszolni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 25. 19:02
Menczer Tamás szerint Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta
– Az, ahogyan ön menekül a sajtó elől, szégyenletes – mondta Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában, arra reagálva, hogy Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője nem volt hajlandó válaszolni a neki feltett kérdésekre.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás:  Facebook/Menczer Tamás

– Frakcióvezető asszony, az, hogy Zelenszkij politikai támadásként elzárta a Barátság vezetéket, nem hazugság. Az, hogy a Tisza végleg elzárná az olcsó orosz energiát, az sem hazugság. És az, hogy ön ezen mint Shell-részvényes súlyos 10 és 100 milliókat keresne, az sem hazugság – reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója Bujdosó azon kijelentésére, hogy az őt kérdező újságírók csak „propagandisták”.

Magyarország többet érdemel a Tiszánál, Buda környéke pedig többet érdemel Bujdosó Andreánál.

 – zárta posztját Menczer.

 

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

