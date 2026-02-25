Szijjártó Péter: Akik ma blokkolják a Barátság kőolajvezetéket, ugyanazok, mint akik felrobbantották az Északi Áramlatot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon kiemelte, hogy Ukrajna robbantotta fel korábban az európai gazdaság versenyképességét adó olcsó orosz földgázt szállító Északi Áramlat vezetéket, amit állami terrorizmusnak nevezett. Majd úgy vélekedett, hogy szégyen az, hogy Európa mind a mai napig szemet huny ezen eset felett, és mind a mai napig vannak olyan európai országok és vezetők, akik hősként ünneplik az elkövetőket.

Fotó: MTI/KKM

És még egyszer mondom, ugyanazok blokkolják ma a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, mint akik felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket. Ez a helyzet, és ezt mi nem engedhetjük

– szögezte le. Úgy folytatta, hogy ezért most nagyon fontos feladat az, hogy a Magyarország kőolaj- és földgázellátásáért felelős vezetékeket megvédjék egy fizikai támadás veszélyétől. Ugyanis manapság már a Magyarországra irányuló vezetékek elleni fizikai támadást sem lehet kizárni, azokra, az elhárításukra fel kell készülni.