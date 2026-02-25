Rendkívüli

Szijjártó Péter: Akik ma blokkolják a Barátság kőolajvezetéket, ugyanazok, mint akik felrobbantották az Északi Áramlatot

Akik ma blokkolják a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, azok ugyanazok, mint akik felrobbantották a kontinens biztos földgázellátását garantáló Északi Áramlat vezetéket, s ezért fel kell készülni az esetleges támadásokra – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kiskunlacházán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 17:10
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon kiemelte, hogy Ukrajna robbantotta fel korábban az európai gazdaság versenyképességét adó olcsó orosz földgázt szállító Északi Áramlat vezetéket, amit állami terrorizmusnak nevezett. Majd úgy vélekedett, hogy szégyen az, hogy Európa mind a mai napig szemet huny ezen eset felett, és mind a mai napig vannak olyan európai országok és vezetők, akik hősként ünneplik az elkövetőket.

Ukrajna robbantotta fel az Északi Áramlat vezetéket, amit Szijjártó Péter állami terrorizmusnak nevezett
Ukrajna robbantotta fel az Északi Áramlat vezetéket, amit Szijjártó Péter állami terrorizmusnak nevezett
Fotó: MTI/KKM

És még egyszer mondom, ugyanazok blokkolják ma a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, mint akik felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket. Ez a helyzet, és ezt mi nem engedhetjük

– szögezte le. Úgy folytatta, hogy ezért most nagyon fontos feladat az, hogy a Magyarország kőolaj- és földgázellátásáért felelős vezetékeket megvédjék egy fizikai támadás veszélyétől. Ugyanis manapság már a Magyarországra irányuló vezetékek elleni fizikai támadást sem lehet kizárni, azokra, az elhárításukra fel kell készülni.

Meg is tettük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzük a magyarországi olaj- és gázvezetékek felrobbantására irányuló kísérleteket

– fűzte hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az áprilisi választásnak Ukrajna számára is sorsdöntő jelentősége van, ugyanis pontosan tudják, hogy ha a jelenlegi magyar kormány marad hivatalban, akkor 

a következő négy évben ők egy centit nem jönnek közelebb az Európai Unióhoz, a következő négy évben a magyar emberek pénze biztos nem megy Ukrajnába, s a következő négy évben nem fognak tudni megszületni azok a döntések Brüsszelben, amelyek Magyarországot meg a komplett európai kontinenst belevinnék a háborúba.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy ukrán politikai elemző szerint a választások után éles fordulat jöhet Magyarország külpolitikájában. Szijjártó kifejtette, hogy ezért az ukránok bármire képesek. Egy olyan országtól, ahol nyílt embervadászat zajlik az utcán, ahol a gyerekeik, családjuk szeme láttára vernek meg és hurcolnak el embereket, majd küldenek a frontra, egy olyan országtól, ahol a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználathoz fűződő jogai rosszabb állapotban vannak ma, mint a Szovjetunió idejében, egy olyan országtól sajnos minden kitelik.

Ezért arra kell számítanunk, hogy a választáson minden eddiginél durvább és súlyosabb beavatkozások fognak történni. Brüsszel, Berlin, Kijev. Ez a tengely neve. Brüsszelben azt akarják, hogy ne akadályozzuk a háborús, a migrációs és a genderpolitikát. Berlinben azt akarják, hogy ilyen kis országok, mint Magyarország ne akadékoskodjanak, hanem hogyha jön az utasítás, akkor csak értettük, parancsnok úr! Kijevben pedig azt akarják, hogy legyen egy Ukrajna-párti kormánya Magyarországnak. Ez lesz a parlamenti választás tétje

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

