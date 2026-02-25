Zelenszkij elszabadult, európai ország ellen indítana háborút

Az ukrán elnök szerint Aljakszandr Lukasenka, belarusz elnök segíti az orosz haderőt azzal, hogy katonai infrastruktúrát biztosít számukra. Volodimir Zelenszkij úgy véli, több olyan jelismétlő is megjelent a szomszédos ország területén, amely segíti az orosz drónokat a célba juttatásban – írja az Origo.

Zelenszkij szerint a jelismétlők legitim célpontot jelenthetnek

Fotó: AFP/Henry Nicholls

Az ukrán elnök nemrég egy belarusz lap számára adott interjút amelyben elmondta, új, az orosz haderőt segítő katonai infrastruktúra jelent meg a szomszédban. Zelenszkij szerint több olyan, úgynevezett jelismétlőről is tudnak, amelyek frissen kerültek az országba. Oroszország régóta használ Sahíd drónokat, amelyek ugyan olcsók, de pontatlanok. Az iráni gyártmányú drónok ugyanis GPS-adatokra támaszkodnak, ami nem a legmegbízhatóbb technológia.