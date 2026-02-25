Volodimir ZelenszkijUkrajnaBelarusz Köztársaságorosz-ukrán háború

Zelenszkij elszabadult, európai ország ellen indítana háborút

Az ukrán elnök szerint az orosz drónokat segítő jelismétlők jelentek meg Belarusszia terültén. Volodimir Zelenszkij szerint ezek segítettek az orosz drónoknak, hogy célba érjenek, ilyen formában pedig legitim célpontnak tekinthetők.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 10:08
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Az ukrán elnök szerint Aljakszandr Lukasenka, belarusz elnök segíti az orosz haderőt azzal, hogy katonai infrastruktúrát biztosít számukra. Volodimir Zelenszkij úgy véli, több olyan jelismétlő is megjelent a szomszédos ország területén, amely segíti az orosz drónokat a célba juttatásban – írja az Origo

Zelenszkij szerint a jelismétlők legitim célpontot jelenthetnek
Fotó: AFP/Henry Nicholls

Az ukrán elnök nemrég egy belarusz lap számára adott interjút amelyben elmondta, új, az orosz haderőt segítő katonai infrastruktúra jelent meg a szomszédban. Zelenszkij szerint több olyan, úgynevezett jelismétlőről is tudnak, amelyek frissen kerültek az országba. Oroszország régóta használ Sahíd drónokat, amelyek ugyan olcsók, de pontatlanok. Az iráni gyártmányú drónok ugyanis GPS-adatokra támaszkodnak, ami nem a legmegbízhatóbb technológia. 

Ez azonban kiküszöbölhető egy jelismétlővel, amely a felszállás és a célba érkezés között még egyszer kalibrálja a drónokat. 

Az ukrán elnök felemlegette, hogy korábban Aljakszandr Lukasenka elnök arról beszélt, hogy az ország területén áthaladó rakéták és drónok ellen tehetetlenek, aktívan pedig nem segítik Oroszországot. Ez azonban Zelenszkij szerint megdőlt a jelismétlő tornyok feltűnésével. „A modern Sahíd drónok ismétlőberendezései egy új technológia, amely megjelent Belarusszia területén – hangsúlyozta az ukrán elnök. 

Zelenszkij szerint szorosan figyelik mind a belarusz elnököt, mind pedig az országban található katonai infrastruktúrát, ami véleménye szerint legitim célpont lenne. Ugyanakkor az ukrán elnök szerint egy esetleges művelet lehetőségét még nem vetették fel az amerikaiaknak, miután az Egyesült Államok diplomáciai úton akar megállapodni Lukasenkával. 

Február 18-án Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Ukrajna szankciócsomagot vezetett be Aljakszandr Lukasenka elnök ellen, amiért segítette Oroszországot a háborúban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

