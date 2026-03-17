Az Ellenpont beszámolója szerint gyanús körülmények között halt meg egy magyar férfi az ukrán hadseregben, az ukrán hatóságok magyarázata pedig teljesen abszurd. Kádas Károly tavaly decemberben esett áldozatul a kényszersorozásnak, majd idén márciusban tisztázatlan körülmények között meghalt. A hatóságok szerint öngyilkosságot követett el, méghozzá úgy, hogy meglőtte magát, de a magyarázat meglehetősen furcsa. A hivatalos dokumentum szerint ugyanis Kádas több lövéssel végzett magával, ráadásul a nyomozó hatóságnak a fegyvert sem sikerült megtalálni. A férfi ismerősei szerint semmi jele nem volt annak, hogy véget akart volna vetni az életének. A család arra gyanakszik, hogy rokonukat megölhették az ukrán hadseregben, még mielőtt kiküldték volna a frontra. Nem ez az első eset, amikor gyanús körülmények között hal meg egy kárpátaljai magyar férfi Ukrajnában. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a beregszászi Sebestyén Józsefet sorozótisztek verték agyon.
Kényszersorozás: gyanús körülmények között halt meg egy újabb kárpátaljai magyar
Gyanús körülmények között meghalt egy kárpátaljai férfi, aki az ukrán kényszersorozás újabb magyar áldozata. Az abszurd ukrán magyarázat szerint Kádas Károly többször meglőtte magát, sőt még a fegyvert is eltüntette. Az Ellenpont helyi forrásai szerint a család arra gyanakszik, hogy rokonukat megölhették az ukrán hadseregben, még mielőtt kiküldték volna a frontra.
Szándékos önkárosítás, közelebbről meg nem határozott lőfegyverből leadott lövéssel, amely több testtájékot érintő sérülést okozott
– ez olvasható a pár nappal ezelőtt kiadott hivatalos jegyzőkönyvben Kádas Károly, az ukrán fegyveres erők gránátvetősének haláláról.
Hivatalos indoklás: öngyilkosság
A kárpátaljai magyar férfit még tavaly decemberben sorozták be erőszakkal az ukrán hadseregbe, pár hónappal később, idén március 10-én pedig életét vesztette a Szumi régióban található Zaliznyák községben. A családtagokat nem sokkal később Dmitro Karhin, az ungvári területi toborzóközpont (TCK) vezetője levélben tájékoztatta a tragédiáról. Az Ellenpont birtokába jutott hivatalos dokumentumban szinte szó szerint ugyanaz szerepel, mint a jegyzőkönyvben: Kádas Károly szándékos önkárosítással, egy ismeretlen lőfegyverrel vetett véget az életének. Egész pontosan így írtak az esetről:
A halál oka: egyéb pontosított sérülések, amelyek a test több területét érintették. Szándékos önsebzés más, meg nem határozott lőfegyverből leadott lövéssel.
Magyarán a hivatalos hatósági vizsgálat szerint Kádás Károly több golyót eresztett magába, és így több testrésze is megsebesült. Mondani sem kell, hogy ez egyáltalán nem életszerű.
Ahogyan az sem, hogy az ukrán hatóságoknak nem sikerült azonosítaniuk a fegyvert, amivel a magyar férfi elkövette az öngyilkosságot. Ez csak úgy lehetséges, hogy a fegyvert valaki eltüntette – s ez aligha lehet egy öngyilkos –, és/vagy az ukránok nem akarják kideríteni, mi is történt valójában. Mindezek alapján erős a gyanú:
Az ukrán hatóságok el akarják tussolni a magyar férfi halálának valódi okait.
Az eset alaposan felkavarta a környéken élőket, ráadásul nem ez volt az egyetlen furcsa körülmény Kádás Károly halála körül.
Az Ellenpont teljes cikke ide kattintva érhető el.
Borítókép: A kényszersorozásnak egyre több magyar áldozata van (Fotó: AFP)
