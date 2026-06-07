Messi magyar csapattársa egyáltalán nem biztos, hogy magyar válogatott lesz

– Időnként még mindig furcsa, de azért mostanra megszoktam, hogy egy öltözőben vagyunk – mondta el. – Gyerekkoromban Lionel Messit, Cristiano Ronaldót, Neymart és Gareth Bale-t csodáltam leginkább. Messi három évvel ezelőtti Miamiba igazolása pluszmotivációt jelentett számomra. Az egyik kedvencem került ahhoz a klubhoz, amelynek az akadémiáján nevelkedtem. Most már nem úgy nézek rá, mint a televízióban látott elérhetetlen félistenre, hanem mint csapattársra. Edzésen sokszor direkt azt figyelem, hogyan ér a labdához, mikor néz fel, hogyan készíti elő a következő mozdulatot.

Kiderült, hogy Messi nagyon közvetlen a fiatal magyarral.

– Leginkább spanyolul beszél, van, hogy valaki fordítja, de ez nálunk természetes. Meglepően közvetlen, egyáltalán nem olyan, mintha fal lenne körülötte. Ha az edzésen valamit jól csinálok, odajön, gratulál, vállon vereget. Ez nagyon jólesik – fogalmazott Pintér.

Mindeközben Messi izomsérülése továbbra sem jött annyira rendbe, hogy pályára lépjen az argentin válogatottban, múlt éjjel a Honduras elleni 2-0-s győzelmet is csak a kispadról nézte végig. De a vb kezdetére játékra kész lehet a címvédőnél. Az USA pedig Németország ellen szenvedett 2-1-es vereséget.