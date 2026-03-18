Néhány száz kilométer Nyíregyházától egy teljesen más világ kezdődik

Néhány órányi autóút – és már egy olyan világ határán vagyunk, ahol a halál mindennapos. Magyarország keleti szomszédjában százezrek gyászolnak, és tízezrek nőnek fel apa nélkül. Az ukrajnai háború terhét nem csak a katonák viselik: otthon maradó anyák, feleségek és gyerekek imádkoznak azért, hogy a család még élő férfitagjai egyszer hazatérhessenek. Miközben nálunk sokan hétvégente a Balaton felé indulnak, addig néhány száz kilométerrel keletebbre anyák búcsúztatják fiaikat – írja a SZON.

Az ukrajnai háború terhét nem csak a katonák viselik

Sokezer özvegy viseli egyedül a gyereknevelés terhét

Irina Ivanova addig nem akarta elmondani a fronton harcoló férjének, hogy gyermeket vár, amíg nem volt biztos. Mire viszont biztossá vált, már nem volt kinek szólnia, mert férje, Pavlo elesett a harcokban. Kislányuk decemberben jött világra és a Justina nevet kapta – amit még közösen választottak. A kisgyerek az apja kék szemét és annak nyugodt természetét örökölte.

Amikor meghallottam a sírását, mintha újra levegőt kaptam volna. Egyszerre éreztem a legnagyobb boldogságot és a legmélyebb fájdalmat. Ezzel kell most együtt élnem

– mondta. Egy másik özvegyasszony, Olena Biletszka akkor veszítette el férjét, amikor épp gyermeket szerettek volna. Rendszeresen jártak egy meddőségi klinikára, próbálkoztak, de a férfi megkapta a behívóját, majd nem sokkal később elesett a harcokban.