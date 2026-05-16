Nincs menekvés a front elől: katonai szolgálat és behívók várnak az ukrán orvosokra

Egyre több szakembert hívnak be katonai szolgálatra

Viktor Ljasko szerint a döntést hosszas egyeztetések előzték meg. A tárcavezető elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium folyamatos kapcsolatban áll az ukrán védelmi minisztériummal és az ukrán fegyveres erők egészségügyi vezetésével, hogy felmérjék a szükséges létszámot.

A felek közösen határozzák meg, mely intézményekből és hány egészségügyi dolgozót irányítsanak katonai szolgálatra.

A miniszter elmondta:

A védelmi minisztérium, az egészségügyi minisztérium és az érintett régiók közösen döntenek minden felmentési kérelemről.

Az ukrajnai mozgósítás kérdése továbbra is kiemelt figyelmet kap a háború elhúzódásával. A hatályos jogszabályok szerint a fogyatékkal élők alapvetően mentesülnek a katonai szolgálat alól, ám bizonyos esetekben mégis sor kerülhet behívásukra.

Borítókép: Ukrán orvosok és ápolók (Fotó: AFP)