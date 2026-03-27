Ukrajnában már mozgósíthatók lehetnek a fogyatékkal élők

Az ukrajnai mozgósítás kérdése továbbra is kiemelt figyelmet kap a háború elhúzódásával. A hatályos jogszabályok szerint a fogyatékkal élő személyek alapvetően mentesülnek a katonai szolgálat alól, ám bizonyos esetekben mégis sor kerülhet behívásukra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 4:00
Ukrajnában már a fogyatékkal élőket is besorozhatják
A háború senkit nem kímél. A jelenlegi szabályozás – az ukrán mozgósítási törvény alapján – kimondja, hogy a hivatalosan megállapított fogyatékossággal élő személyek nem kötelezhetők katonai szolgálatra, és jogosultak halasztásra.

Egy testi fogyatékkal élő ukrán férfi (Fotó: NurPhoto/AFP/Oleksandr Rupeta)

Ez a mentesség a fogyatékosság minden kategóriájára vonatkozik, így elvileg egyik csoportba tartozó érintetteket sem lehet kényszerrel a frontra küldeni, írja a SZON.

A háború már a fogyatékkal élőket sem kíméli

Katonai szolgálatot ilyen esetben kizárólag önkéntes alapon vállalhatnak. A szabályozás ugyanakkor több fontos kitételt is tartalmaz. Az egyik ilyen, hogy a fogyatékosság tényét rendszeresen felülvizsgálhatják. 

Amennyiben egy ismételt orvosi vizsgálat során az illetékes bizottság nem erősíti meg a korábbi állapotot, az érintett elveszítheti a státuszát. Ebben az esetben a halasztás is megszűnik, és a továbbiakban már általános szabályok szerint vonatkozhat rá a mozgósítás. 

Egy további lehetőség az önkéntes szolgálat, amely különösen az enyhébb egészségügyi állapotú, például alacsonyabb fokú fogyatékossággal élők esetében merül fel. Ilyenkor az érintettek saját döntésük alapján csatlakoznak a fegyveres erőkhöz. A szabályozás arra is kitér, hogy azok a katonák, akik szolgálatuk során válnak fogyatékkal élővé, egészségügyi okokra hivatkozva kérhetik leszerelésüket.

A jelenlegi jogi keretek tehát alapvetően védelmet biztosítanak a fogyatékkal élők számára, ugyanakkor a gyakorlatban több olyan helyzet is adódhat, amelyben mégis érintetté válhatnak a mozgósítás folyamatában.

Illegális hálózatok és növekvő feszültség a kényszersorozások miatt

A mozgósítás körüli bizonytalanság és társadalmi feszültség egyre inkább teret ad az illegális megoldásoknak is. A hatóságok beszámolói szerint Kijev környékén egy olyan hálózatot számoltak fel, amely hadköteles férfiak számára szervezett menekülési útvonalakat az országból.

Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel a szervezők jelentős összegeket kértek a szolgáltatásért: egyes esetekben csaknem három és fél millió forintnak megfelelő összeget kellett fizetniük azoknak, akik el akarták kerülni a behívást. 

A beszámolók szerint sokan még ezt az árat is vállalták, hogy ne kerüljenek a katonai toborzók látókörébe.

Egyre több felvétel és beszámoló jelenik meg, amelyek erőszakos fellépésekről szólnak, és ezek komoly indulatokat váltanak ki a lakosság körében.

A feszültség időnként nyílt konfliktusokhoz is vezet. Egyes esetekben civilek próbálták megakadályozni, hogy hatósági személyek embereket vigyenek el, ami kisebb tömegjelenetekhez vezetett. A jelenség arra utal, hogy a mozgósítás nemcsak jogi és katonai kérdés, hanem egyre inkább társadalmi konfliktusforrássá is válik Ukrajnában.

Eközben Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet

Miközben a háború továbbra is jelentős emberáldozatokkal jár, a háborúpárti Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán partnerekkel, és kapcsolatba került Volodimir Zelenszkij környezetével.

Magyar Péter jelenléte az idei Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényen, valamint korábbi kijevi útja egyaránt arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

Borítókép: Ukrajnában már a fogyatékkal élőket is besorozhatják (Forrás: Unian) 

Brutális orosz támadás: lángoló otthonok, sebesült civilek Ukrajnában + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Mata Haritól Panyiig

Dehogy hazaárulók, dehogy kémek, hanem hazafiak, akik az oroszok ellen harcolnak. Pont, mint a D–209 a KGB ellen. Vagy valami ilyesmi…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu