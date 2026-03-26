Milliókért árulták a szabadságot: így menekültek a hadkötelesek a front elől

Ukrajnában a hatóságok lebuktattak egy szervezetet, amely hadköteles férfiakat csempészett ki az országból. A férfiaktól közel 3,5 millió forintnak megfelelő összeget kértek, de sokan inkább fizettek, mintsem a toborzótisztek kezei közé kerüljenek. A hatóságok letartóztatták a hálózat két tagját – számolt be róla az Origo a Life cikkére hivatkozva.

Ukrajnában utánpótlási gondokkal küzd a hadsereg, a hadköteles korú férfiak inkább elmenekülnek az országból

Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok letartóztattak két férfit, akik Kijev közelében laktak és ugyanahhoz a vallási közösséghez tartoztak. Az idősebb, 67 éves férfi tábori lelkészként tevékenykedett, míg a fiatalabb, 27 éves társa segítette a hálózat működését. A bűnbanda a sorköteles korú férfiakat először az ország nyugati részébe szállította, majd illegálisan juttatták át őket a határon egy kisbusszal. Az ukrán Főügyészség több ilyen esetet dokumentált. A szolgáltatásért fejenként 8 750 eurót, vagyis körülbelül 3,4 millió forintot számítottak fel.