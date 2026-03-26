orosz-ukrán háborúkényszersorozássorkatonaság

Milliókért árulták a szabadságot: így menekültek a hadkötelesek a front elől

Vagyonokért árulták a szabadságot Kijev környékén, ahol egy vallási közösség tagjai építettek ki egy menekülési útvonalat a hadköteles férfiak számára. Az erőszakos kényszersorozások országszerte egyre hevesebb indulatokat és polgári ellenállást váltanak ki. A katonai szolgálat elkerülése érdekében sokan már a legextrémebb megoldásoktól sem riadnak vissza.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 1:00
Zelenszkij katonákkal körülvéve Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában a hatóságok lebuktattak egy szervezetet, amely hadköteles férfiakat csempészett ki az országból. A férfiaktól közel 3,5 millió forintnak megfelelő összeget kértek, de sokan inkább fizettek, mintsem a toborzótisztek kezei közé kerüljenek. A hatóságok letartóztatták a hálózat két tagját – számolt be róla az Origo a Life cikkére hivatkozva.

Ukrajnában utánpótlási gondokkal küzd a hadsereg, a hadköteles korú férfiak inkább elmenekülnek az országból
Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok letartóztattak két férfit, akik Kijev közelében laktak és ugyanahhoz a vallási közösséghez tartoztak. Az idősebb, 67 éves férfi tábori lelkészként tevékenykedett, míg a fiatalabb, 27 éves társa segítette a hálózat működését. A bűnbanda a sorköteles korú férfiakat először az ország nyugati részébe szállította, majd illegálisan juttatták át őket a határon egy kisbusszal. Az ukrán Főügyészség több ilyen esetet dokumentált. A szolgáltatásért fejenként 8 750 eurót, vagyis körülbelül 3,4 millió forintot számítottak fel. 

A katonai toborzók által elkövetett visszaélések miatt egyre több ukrán civil fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás kapcsán. Kijevben egy férfit és kutyáját együtt tessékelték be egy autóba, azonban egy kisebb tömeg sietett a segítségükre. 

Korábban az ukrán hatóságok egy teljesen biztos módszert is javasoltak azoknak, akik nem akartak a Volodimir Zelenszkij vezette kormány oldalán háborúzni. A Poltavai Területi Katonai Bizottság hivatalos fiókja egyenesen azt tanácsolta, hogy egyszerűen változtassák meg a nemüket, ezzel kikerülve a mozgósítást. 

Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból

Az április 12-én esedékes országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta: 

Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.

Magyar és Zelenszkij Münchenben

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
