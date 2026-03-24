Drámai a helyzet pár órára Nyíregyházától, az emberek nem tudják, túlélik-e az éjszakát

Az ukrajnai háború immár évek óta tartó pusztítása elsősorban nem a frontokon, hanem a hétköznapi emberek életében hagyja a legmélyebb nyomot. Egy friss ENSZ-jelentés szerint 2025-ben drámaian megugrott a civil áldozatok száma: legalább 2514 ember vesztette életét, és több mint 12 ezer civil megsérült.

Forrás: SZON2026. 03. 24. 11:41
Civilek és az elesett ukrán katonák a csernyihivi temetőben Fotó: Maksym Kishka Forrás: Anadolu/AFP
A számok mögött emberi sorsok, családok tragédiái húzódnak meg. Olyan embereké, akik nem katonák, nem döntéshozók, csupán élni próbálnak egy háború sújtotta országban. A jelentés szerint a halálos áldozatok és sérültek száma egyetlen év alatt több mint 30 százalékkal nőtt, két év alatt pedig közel megduplázódott, írta a SZON.

Egy nő gyászolja egy Kijevben történt orosz támadás elhunyt orvos áldozatát (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik a frontvonal közelében élnek. Az áldozatok közel kétharmada ezekből a térségekből kerül ki. Különösen az idősek helyzete tragikus: sokan nem hagyják el falvaikat, így a harcok közvetlen közelében maradnak, kiszolgáltatva a támadásoknak.

A háború nemcsak életeket követel, hanem mindent lerombol maga után. Lakóházak, kórházak, iskolák válnak romhalmazzá, alapvető szolgáltatások szűnnek meg, és emberek százezrei kényszerülnek elhagyni otthonukat. Egy-egy rakéta- vagy dróntámadás nem csupán fizikai pusztítást jelent, hanem teljes életek széthullását.

A háború a civileket sújtja

Az ENSZ szerint különösen aggasztó a nagy hatótávolságú fegyverek és drónok egyre gyakoribb alkalmazása, amelyek már nemcsak a front közelében élőket, hanem az ország távolabbi részein lakó civileket is folyamatos veszélynek teszik ki.

A támadások kiszámíthatatlansága állandó félelemben tartja az embereket.

A hivatalosan megerősített adatok szerint a háború kezdete óta közel 15 ezer civil vesztette életét, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet. Sok esetet ugyanis nem lehet ellenőrizni, különösen azokon a területeken, amelyek nem hozzáférhetők a nemzetközi megfigyelők számára.

Egy ukrán asszony hozzátartozója sírja előtt gyászol (Fotó: Anadolu/AFP/Maksym Kishka)

A számok mögött ott vannak a kiürült otthonok, a szétszakadt családok és azok az életek, amelyek már soha nem térhetnek vissza a régi kerékvágásba. Az ukrajnai háború így nem csupán geopolitikai konfliktus, hanem mindenekelőtt egy elhúzódó humanitárius tragédia, amelynek legnagyobb vesztesei továbbra is a civilek. A folyamatos pusztítás és az egyre növekvő civil áldozatok nemcsak félelmet, hanem egyre erősebb belső feszültséget is szülnek az ukrán társadalomban.

Egyre nagyobb az ellenállás a kényszersorozásokkal szemben

A beszámolók szerint a toborzások és a kényszersorozások miatt mind többen fordulnak szembe a hatóságokkal. A TCK tisztjeivel szembeni ellenállás egyre látványosabb, és már nemcsak szóban, hanem fizikai összetűzésekben is megmutatkozik.

Egy frissen terjedő videó tanúsága szerint az ukránok egy része már odáig jutott, hogy fegyvert ragadjon azért, hogy elkerülje a frontra vezénylést. A felvételen az látható, amint toborzók egy férfit bántalmaznak, majd megpróbálják elhurcolni. A jelenet azonban váratlan fordulatot vesz: egy másik férfi fegyverrel a kezében érkezik, és a levegőbe leadott lövéssel megfutamítja a kényszersorozókat.

Egy másik felvétel szintén a növekvő társadalmi feszültséget mutatja. Ezen nők szállnak szembe a toborzókkal, dulakodás alakul ki, miközben megpróbálják megakadályozni, hogy egy férfit elvigyenek. A jelenetek azt jelzik: a háború terhei és az emberveszteség nemcsak a fronton, hanem a hátországban is egyre nehezebben viselhetők.

Az ukrán mindennapokban tapasztalható erőszak, a félelem és a bizonytalanság így már nemcsak a harctéren, hanem az utcákon is érezhetővé vált.

Magyar Péter és a kijevi kapcsolat

Miközben a szomszédos országban továbbra is véres harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul Ukrajna mellett áll.

Ezzel párhuzamosan a magyar ellenzék vezető alakja, Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott egyeztetések részletei nem nyilvánosak, ugyanakkor sajtóértesülések szerint ukrán hivatalos körökkel, valamint Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is tárgyalt.

A politikus jelenléte a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. A közösségi médiában közzétett bejegyzései alapján ugyanazon időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket.

Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos állomása a 2024. július 11-i kijevi látogatása volt, amely jól mutatja, hogy az ellenzéki oldalon aktív kapcsolattartás zajlik a háború sújtotta országgal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

