Drámai a helyzet pár órára Nyíregyházától, az emberek nem tudják, túlélik-e az éjszakát

A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik a frontvonal közelében élnek. Az áldozatok közel kétharmada ezekből a térségekből kerül ki. Különösen az idősek helyzete tragikus: sokan nem hagyják el falvaikat, így a harcok közvetlen közelében maradnak, kiszolgáltatva a támadásoknak.

A háború nemcsak életeket követel, hanem mindent lerombol maga után. Lakóházak, kórházak, iskolák válnak romhalmazzá, alapvető szolgáltatások szűnnek meg, és emberek százezrei kényszerülnek elhagyni otthonukat. Egy-egy rakéta- vagy dróntámadás nem csupán fizikai pusztítást jelent, hanem teljes életek széthullását.

A háború a civileket sújtja

Az ENSZ szerint különösen aggasztó a nagy hatótávolságú fegyverek és drónok egyre gyakoribb alkalmazása, amelyek már nemcsak a front közelében élőket, hanem az ország távolabbi részein lakó civileket is folyamatos veszélynek teszik ki.

A támadások kiszámíthatatlansága állandó félelemben tartja az embereket.

A hivatalosan megerősített adatok szerint a háború kezdete óta közel 15 ezer civil vesztette életét, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet. Sok esetet ugyanis nem lehet ellenőrizni, különösen azokon a területeken, amelyek nem hozzáférhetők a nemzetközi megfigyelők számára.

Egy ukrán asszony hozzátartozója sírja előtt gyászol (Fotó: Anadolu/AFP/Maksym Kishka)

A számok mögött ott vannak a kiürült otthonok, a szétszakadt családok és azok az életek, amelyek már soha nem térhetnek vissza a régi kerékvágásba. Az ukrajnai háború így nem csupán geopolitikai konfliktus, hanem mindenekelőtt egy elhúzódó humanitárius tragédia, amelynek legnagyobb vesztesei továbbra is a civilek. A folyamatos pusztítás és az egyre növekvő civil áldozatok nemcsak félelmet, hanem egyre erősebb belső feszültséget is szülnek az ukrán társadalomban.

Egyre nagyobb az ellenállás a kényszersorozásokkal szemben

A beszámolók szerint a toborzások és a kényszersorozások miatt mind többen fordulnak szembe a hatóságokkal. A TCK tisztjeivel szembeni ellenállás egyre látványosabb, és már nemcsak szóban, hanem fizikai összetűzésekben is megmutatkozik.