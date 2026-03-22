Fegyverrel szállnak szembe a kényszersorozókkal az ukránok

Egy friss videó került fel a közösségi oldalakra, amelyen az látszik, ahogy a kényszersorozók egy férfit vernek és próbálnak meg elhurcolni a frontra. Őt azonban nem tudták elvinni, egy másik férfi fegyverrel érkezve mentette meg.

Rengetegen meghalnak Ukrajnában a fronton, akiket pedig még nem vittek el a TCK-sok. mindent megpróbálnak. Legutóbb fegyverrel mentettek meg egy férfit

Fotó: AFP

A felvételen jól látszik, ahogy a TCK emberei verik áldozatukat, amíg meg nem érkezik egy másik férfi, aki a levegőbe lő. A TCK-sok elmenekülnek.

La resistencia ucraniana contra el TCC (comisarios militares y oficiales de reclutamiento) se está volviendo bastante seria en todo el país. La gente está harta de la impunidad del TCC. Secuestros en las calles, en casas, en el trabajo, en coches. La población toma las armas https://t.co/680vWRe8go — Maricarmen Martínez (@biomarieta) March 21, 2026

Az ukrán ellenállás a TCK (katonai komisszárok és toborzótisztek) ellen országszerte egyre komolyabbá válik. Az embereknek elegük van a TCK büntetlenségéből. Emberrablások történnek az utcákon, otthonokban, munkahelyeken és autókban. A lakosság fegyvert ragad

– írta az egyik felhasználó az X-en a videót megosztva. Míg egy másikuk úgy vélekedett, hogy „eközben Ukrajnában – és az államilag finanszírozott média ezt nem fogja elárulni – az ukrán ellenállás a TCK (a korrupt Zelenszkij katonai komisszárjai) ellen országszerte lendületet vesz”. Mint írja:

A lakosságot feldühíti a TCK anarchiája. Emberrablások történnek az utcákon, otthon, a munkahelyen és az autókban. Az emberek fegyvert ragadnak! Ideje, hogy az ukránok megszabaduljanak a szörnyű Zelenszkijtől, akit gyűlölnek a saját hazájában; ezért nem tart választásokat.

Egy másik videón nők szállnak szembe a toborzókkal. Többen is dulakodnak a TCK tisztjeivel, feltehetően próbálják megmenteni az áldozatukat a kényszersorozástól. Ők azonban most nem jártak sikerrel.

Forced military mobilization has stepped up throughout Ukraine with tcc military recruiters grabbing all the BlackRock cannon fodder they can find. pic.twitter.com/fwNb3l4sHG — Mats Nilsson (@mazzenilsson) March 21, 2026

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, folyamatosak a harcok Ukrajnában, több ezren vesztik életüket a fronton.

Magyar Péter eközben 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.