Egy friss videó került fel a közösségi oldalakra, amelyen az látszik, ahogy a kényszersorozók egy férfit vernek és próbálnak meg elhurcolni a frontra. Őt azonban nem tudták elvinni, egy másik férfi fegyverrel érkezve mentette meg.
A felvételen jól látszik, ahogy a TCK emberei verik áldozatukat, amíg meg nem érkezik egy másik férfi, aki a levegőbe lő. A TCK-sok elmenekülnek.
Az ukrán ellenállás a TCK (katonai komisszárok és toborzótisztek) ellen országszerte egyre komolyabbá válik. Az embereknek elegük van a TCK büntetlenségéből. Emberrablások történnek az utcákon, otthonokban, munkahelyeken és autókban. A lakosság fegyvert ragad
– írta az egyik felhasználó az X-en a videót megosztva. Míg egy másikuk úgy vélekedett, hogy „eközben Ukrajnában – és az államilag finanszírozott média ezt nem fogja elárulni – az ukrán ellenállás a TCK (a korrupt Zelenszkij katonai komisszárjai) ellen országszerte lendületet vesz”. Mint írja:
A lakosságot feldühíti a TCK anarchiája. Emberrablások történnek az utcákon, otthon, a munkahelyen és az autókban. Az emberek fegyvert ragadnak! Ideje, hogy az ukránok megszabaduljanak a szörnyű Zelenszkijtől, akit gyűlölnek a saját hazájában; ezért nem tart választásokat.
Egy másik videón nők szállnak szembe a toborzókkal. Többen is dulakodnak a TCK tisztjeivel, feltehetően próbálják megmenteni az áldozatukat a kényszersorozástól. Ők azonban most nem jártak sikerrel.
Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, folyamatosak a harcok Ukrajnában, több ezren vesztik életüket a fronton.
Magyar Péter eközben 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.
A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.
