kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Fegyverrel szállnak szembe a kényszersorozókkal az ukránok

A TCK tisztjeivel és a kényszersorozásokkal szemben egyre nagyobb az ellenállás. Egy friss videó szerint az ukránok már fegyvert ragadnak azért, hogy ne kelljen a frontra menniük. Ukrajnában egyre nagyobb a felháborodás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 9:14
Illusztráció Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO Forrás: 65th Mechanized Brigade of Ukrai
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy friss videó került fel a közösségi oldalakra, amelyen az látszik, ahogy a kényszersorozók egy férfit vernek és próbálnak meg elhurcolni a frontra. Őt azonban nem tudták elvinni, egy másik férfi fegyverrel érkezve mentette meg. 

Rengetegen meghalnak Ukrajnában a fronton, akiket pedig még nem vittek el a TCK-sok. mindent megpróbálnak. Legutóbb fegyverrel mentettek meg egy férfit
Fotó: AFP

A felvételen jól látszik, ahogy a TCK emberei verik áldozatukat, amíg meg nem érkezik egy másik férfi, aki a levegőbe lő. A TCK-sok elmenekülnek.

Az ukrán ellenállás a TCK (katonai komisszárok és toborzótisztek) ellen országszerte egyre komolyabbá válik. Az embereknek elegük van a TCK büntetlenségéből. Emberrablások történnek az utcákon, otthonokban, munkahelyeken és autókban. A lakosság fegyvert ragad

– írta az egyik felhasználó az X-en a videót megosztva. Míg egy másikuk úgy vélekedett, hogy „eközben Ukrajnában – és az államilag finanszírozott média ezt nem fogja elárulni – az ukrán ellenállás a TCK (a korrupt Zelenszkij katonai komisszárjai) ellen országszerte lendületet vesz”. Mint írja:

A lakosságot feldühíti a TCK anarchiája. Emberrablások történnek az utcákon, otthon, a munkahelyen és az autókban. Az emberek fegyvert ragadnak! Ideje, hogy az ukránok megszabaduljanak a szörnyű Zelenszkijtől, akit gyűlölnek a saját hazájában; ezért nem tart választásokat.

Egy másik videón nők szállnak szembe a toborzókkal. Többen is dulakodnak a TCK tisztjeivel, feltehetően próbálják megmenteni az áldozatukat a kényszersorozástól. Ők azonban most nem jártak sikerrel.

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, folyamatosak a harcok Ukrajnában, több ezren vesztik életüket a fronton. 

Magyar Péter eközben 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.