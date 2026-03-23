Kényszersorozás: utcán ragadnak el egy férfit a TCK munkatársai

Újabb felvételek láttak napvilágot Ukrajnából, amelyek a kényszersorozás brutális valóságát mutatják be. A videón látszik, hogy egy férfit a járókelők szeme láttára próbálnak elvonszolni az utcáról a területi hadkiegészítő parancsnokság (TCK) munkatársai.

Forrás: Origo2026. 03. 23. 18:13
A kényszersorozás Ukrajna mindennapi valósága Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
A felvételen jól látszik, hogy a férfi ellenáll, amikor többen próbálják kényszeríteni a behívóra, miközben a környéken civilek is jelen vannak, írja az Origo.

A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Az eset jól példázza, hogy Ukrajnában a kényszersorozás nem titkolt gyakorlat, hanem a mindennapok részévé vált, ahol a civil lakosságot is közvetlen veszély fenyegeti.

A kényszersorozás kegyetlensége

Az utóbbi időszakban egyre több hasonló videó kerül nyilvánosságra, amelyek azt mutatják, hogy az ukrán férfiak folyamatosan ki vannak téve az erőszakos behívásoknak, és a háborús valóság közvetlenül érinti a polgári életet.

A toborzók embertelensége nem ismer határt. 

A közösségi médiában nemrég napvilágot látott videókon egy terhes nő próbálja menteni – feltehetően – a párját a kényszersorozástól úgy, hogy egyszerűen ráfekszik a férfira. A három toborzó azonban nem zavartatja magát, a rajta fekvő nővel együtt cibálják a férfit a latyakban.

A TCK-sok lerántották a férfit, és a földön vonszolták a nyolc hónapos terhes nőt.

A civil lakosság számára a háború így nemcsak a fronton, hanem a városok utcáin is közvetlen veszélyt jelent. A felvételek nyilvánosságra hozatala rávilágít arra, hogy a kényszersorozás Ukrajnában ma már mindennapos és félelemkeltő gyakorlat.

Ezzel az Ukrajnával egyeztet rendszeresen Magyar Péter

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, a kényszersorozás pedig mindennapi valóság az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt. 

Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

