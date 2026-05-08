Gulácsi Péter szerint nem lesz meglepetés a vb-n

Gulácsi kiemelte, ahhoz, hogy valaki az NB I-ből egy topbajnokságba tudjon igazolni, több olyan alapképességgel rendelkeznie kell, ami alapján képes lehet majd a kiugró teljesítményre. A fizikai paraméterekben a kapusok esetében megvannak az alapvető minimumok a magasságra nézve, továbbá lábbal kitűnően kell ma már játszaniuk. A kognitív futballtudás, ami a legnehezebben tanulható.

– A Lipcse például most egy olyan 11 éves kapust próbál megszerezni, akiért sorban álltak a német klubok, mert a kognitív képességekben, a játékértelmezésben, a döntéshozatalban jóval előrébb tart, mint a társai. A kapusedzőmmel csináltunk neki a minap egy videót, amivel esetleg meg lehet győzni, hogy hozzánk igazoljon. Kevés NB I-es meccset látok, de a sebességben így is óriási különbséget lehet érzékelni – fejtette ki Gulácsi Péter, aki szerint anno a magyar válogatottban olyan volt játszani, mintha lassítva lett volna a játék.

– Nekem tehát ebben előnyöm van mondjuk egy NB I-es játékoshoz, kapushoz képest: nekem kétszer gyorsabb tempó mellett, és nagyobb nyomás alatt is tökéletes döntéseket kell hoznom, letisztult megoldásokat kell alkalmaznom – hangsúlyozta a magyar kapus.

Gulácsi Péter pályafutását több súlyos sérülés is akadályozta Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Milyen a Gulácsi-stílus?

A lipcseiek rutinos játékosa arról is beszélt, hogy milyen sporttudományi újítások segítették őket abban, hogy csúcsformában futballozzanak hétről hétre.

– A kognitív edzés nálunk két részre oszlik. Az edzésgyakorlatok alkalmával nem használunk semmilyen fejlesztő eszközt, amit a meccsen sem lehet viselni. Így a perifériás látást segítő szemüveget vagy mondjuk a fejhallgatót sem, amit Alissonon lehetett látni, amelyen a meccszajt imitálták számára. A pályán egy-egy kognitív feladatot épít be a kapusedzőnk a gyakorlatokba, például színes bójákkal.

Olyan is előfordul, hogy kapunk egy fejben megoldandó matekfeladatot, és aszerint kell villámgyorsan valamelyik kapuba passzolnunk, hogy az eredmény páros vagy páratlan szám lett.

Ezeknek a feladatoknak például az a célja, hogy a passz minősége akkor se romoljon, ha esetleg valami eltereli az ember figyelmét meccs közben – mondta el Gulácsi Péter, aki azt is elárulta, hogy milyen az igazi Gulácsi-stílus.