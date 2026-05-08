gulácsi péterkarrierbundesligarb leipzigmagyar

Gulácsi Péter szerint nem lesz meglepetés a vb-n

A magyar labdarúgásban régóta szereplők között olykor előfordul, hogy felelevenítik karrierjük fontosabb pillanatait. Így tett Gulácsi Péter is a közelmúltban, a Leipzig kapusa részletesen mesélt arról, hogyan vált kitartással és fegyelemmel a Bundesliga egyik legmegbízhatóbb hálóőrévé, és arról is, milyen irányba változott a modern kapusposzt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 15:07
Gulácsi Péter a világbajnokság esélyes csapatairól is beszélt
Gulácsi Péter a világbajnokság esélyes csapatairól is beszélt Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulácsi kiemelte, ahhoz, hogy valaki az NB I-ből egy topbajnokságba tudjon igazolni, több olyan alapképességgel rendelkeznie kell, ami alapján képes lehet majd a kiugró teljesítményre. A fizikai paraméterekben a kapusok esetében megvannak az alapvető minimumok a magasságra nézve, továbbá lábbal kitűnően kell ma már játszaniuk. A kognitív futballtudás, ami a legnehezebben tanulható. 

– A Lipcse például most egy olyan 11 éves kapust próbál megszerezni, akiért sorban álltak a német klubok, mert a kognitív képességekben, a játékértelmezésben, a döntéshozatalban jóval előrébb tart, mint a társai. A kapusedzőmmel csináltunk neki a minap egy videót, amivel esetleg meg lehet győzni, hogy hozzánk igazoljon. Kevés NB I-es meccset látok, de a sebességben így is óriási különbséget lehet érzékelni – fejtette ki Gulácsi Péter, aki szerint anno a magyar válogatottban olyan volt játszani, mintha lassítva lett volna a játék.

– Nekem tehát ebben előnyöm van mondjuk egy NB I-es játékoshoz, kapushoz képest: nekem kétszer gyorsabb tempó mellett, és nagyobb nyomás alatt is tökéletes döntéseket kell hoznom, letisztult megoldásokat kell alkalmaznom – hangsúlyozta a magyar kapus. 

Gulácsi Péter pályafutását több súlyos sérülés is akadályozta
Gulácsi Péter pályafutását több súlyos sérülés is akadályozta    Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Milyen a Gulácsi-stílus? 

A lipcseiek rutinos játékosa arról is beszélt, hogy milyen sporttudományi újítások segítették őket abban, hogy csúcsformában futballozzanak hétről hétre.

– A kognitív edzés nálunk két részre oszlik. Az edzésgyakorlatok alkalmával nem használunk semmilyen fejlesztő eszközt, amit a meccsen sem lehet viselni. Így a perifériás látást segítő szemüveget vagy mondjuk a fejhallgatót sem, amit Alissonon lehetett látni, amelyen a meccszajt imitálták számára. A pályán egy-egy kognitív feladatot épít be a kapusedzőnk a gyakorlatokba, például színes bójákkal. 

Olyan is előfordul, hogy kapunk egy fejben megoldandó matekfeladatot, és aszerint kell villámgyorsan valamelyik kapuba passzolnunk, hogy az eredmény páros vagy páratlan szám lett. 

Ezeknek a feladatoknak például az a célja, hogy a passz minősége akkor se romoljon, ha esetleg valami eltereli az ember figyelmét meccs közben – mondta el Gulácsi Péter, aki azt is elárulta, hogy milyen az igazi Gulácsi-stílus. 

– Én a biztos, letisztult kapusjátékban hiszek. Kevés hiba, letisztult akciók, ezeket a stílusjegyeket gondolom sajátomnak. Tudom, hogy mi a szerepem a csapatban, és nem akarom túljátszani ezt a szerepet, ezért nem választok a szükségesnél rizikósabb megoldásokat lábbal vagy a beíveléseknél. Ismerd a képességeidet, a határaidat, légy stabil mentálisan, így nyugalmat adsz a csapatnak! Engem az elmúlt tíz évben azért soroltak mindig a Bundesliga legjobb kapusai közé, mert a legfontosabb mutatókban, a clean sheetekben, a védési hatékonyságban sokszor az élen voltam – fejtette ki a Bundesliga egyik legrutinosabb hálóőrének számító Gulácsi.

Nem számít meglepetésre a nyári vb-n a magyar kapus

A nyári világbajnoksággal kapcsolatban elmondta, egy dél-amerikai csapatot mindenképpen a legjobb négybe vár, leginkább a címvédő Argentínát. Az aktuális forma és a sorsolás dönti majd el véleménye szerint, hogy az európaiak közül ki ér oda. 

– Talán a franciáké a legerősebb keret, ahogy mondani szokták, nagyon mély a keretük, több majdnem hasonló erősségű sort is ki tudnak állítani. 

Az Eb-címvédő spanyolok játsszák a legjobb focit, de az angolokat vagy a németeket is elődöntőbe várom. 

Ha a Musiala–Wirtz kettős topformában tudna menni a tornára, akkor esélyesnek számítanak – fejtegette Gulácsi, aki hozzátette, Európából a többiek, a hollandok, a belgák most nincsenek a legjobbak között.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.