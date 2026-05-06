Törvénybe ütközhet a honvédség szereplése Magyar Péter szombati Kossuth téri rendezvényén

A szabályozás szerint a honvédség visszterhesen közreműködhet társadalmi rendezvényeken. De mi is tartozik ebbe a kategóriába? A jogszabály értelemszerűen erre is választ ad: „Az állami szervek, helyi önkormányzatok, egyházak, hagyományőrző és a honvédelem ügyét támogató civil szervezetek, valamint oktatási intézmények által szervezett állami, nemzeti, egyházi, társadalmi ünnep, kulturális és sportrendezvény.”

Feltűnő, hogy a felsorolásban politikai rendezvények nem szerepelnek. Ez nem véletlen: a HM-utasítás 5. § (1) bekezdés c) pontja egyértelműen kimondja, hogy a honvédség nem működhet közre pártpolitikai tevékenységgel összefüggő eseményeken. Márpedig Magyar Péter május 9-i „népünnepélye” pártpolitikai eseménynek számít, hiszen a saját elmondása szerint a Tisza Párt finanszírozza.

A hatályos szabályozás pedig nem ad lehetőséget rá, hogy a honvédség ilyen rendezvényen közreműködjön.

A leendő kormánypárti politikusok vélhetően állami ünnepségként próbálják majd bemutatni az eseményt, Magyar Péter azonban egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt szervezi és finanszírozza. És nem ez az egyetlen furcsaság az ügyben.

Nagy kérdés, ki vezényelné ki a katonákat a Tisza rendezvényére

Az sem világos, hogy pontosan ki döntött a katonák Kossuth téri megjelenéséről. A katonai tiszteletadást és díszszemlét emlegető Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis jelenleg még nem honvédelmi miniszter, így hivatalosan nem adhat ilyen utasítást – írja az Ellenpont.