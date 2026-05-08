Világszerte keresik a luxushajó fertőzött utasait

Európa felé tart a fertőzött hajó

Az MV Hondius jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, miután Zöld-foki-szigetek térségében nem kapott engedélyt a kikötésre. A hajón még mindig 149 ember tartózkodik. A spanyol hatóságok közölték: a hajó nem köthet ki hagyományos módon, az utasokat pedig csak szigorú egészségügyi felügyelet mellett szállíthatják le.

Közben több ország – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svájc, Dánia és Szingapúr – már megkezdte az utasok felkutatását és megfigyelését.

A szakértők egyik feltételezése szerint a járvány forrása egy argentínai madármegfigyelő túra lehetett, amelyen egy holland házaspár vett részt még a hajóút előtt. Az argentin egészségügyi minisztérium már vizsgálja a hajó indulási helyszínét, Ushuaiát is.