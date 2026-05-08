whohajójárvány

Világszerte keresik a luxushajó fertőzött utasait

Nemzetközi riadót fújtak az antarktiszi expedíciós hajón jelentekző halálos hantavírus-fertőzés miatt: a világ több országában próbálják felkutatni azokat az utasokat, akik még a karanténintézkedések előtt hagyták el a fertőzés gócpontjává vált MV Hondius nevű luxushajót.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 15:29
Fotó: - Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendkívül veszélyes vírus

A hantavírusok elsősorban rágcsálókról terjednek emberre, és súlyos légzőszervi megbetegedést okozhatnak. Az Andes-vírus különösen veszélyes, mert ritka esetekben emberről emberre is terjedhet szoros kontaktus útján. A fertőzés influenzaszerű tünetekkel indulhat, de tüdőelégtelenséget is okozhat. Jelenleg nincs ellene vakcina.

Európa felé tart a fertőzött hajó

Az MV Hondius jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, miután Zöld-foki-szigetek térségében nem kapott engedélyt a kikötésre. A hajón még mindig 149 ember tartózkodik. A spanyol hatóságok közölték: a hajó nem köthet ki hagyományos módon, az utasokat pedig csak szigorú egészségügyi felügyelet mellett szállíthatják le.

Közben több ország – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svájc, Dánia és Szingapúr – már megkezdte az utasok felkutatását és megfigyelését.

A szakértők egyik feltételezése szerint a járvány forrása egy argentínai madármegfigyelő túra lehetett, amelyen egy holland házaspár vett részt még a hajóút előtt. Az argentin egészségügyi minisztérium már vizsgálja a hajó indulási helyszínét, Ushuaiát is.

Borítókép: Az MV Hondius hajóról, amely hantavírus-fertőzés gócpontjává vált, beteg utast szállító második repülőgép 2026. május 7-én megérkezett a Schiphol repülőtérre (Fotó: ANP/AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu