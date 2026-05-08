Nigel Farage pártja tovább erősödik a brit politikai színtéren

A Munkáspárt több térségben is jelentős visszaesést szenvedett el az eddig ismert eredmények alapján. Ide tartoznak Anglia északi és középső részének hagyományos ipari körzetei, valamint London bizonyos részei is. A választás egyik legnagyobb győztese Nigel Farage jobboldali formációja, a Reform UK lett, amely Angliában több mint kétszáz önkormányzati mandátumot szerzett, emellett Skóciában és Walesben is előretörhet.

Az angliai 136 önkormányzatban, továbbá a skót és a walesi parlamentekben tartott voksolásokat a 2029-es brit parlamenti választások előtti legfontosabb politikai erőfelmérésnek tekintik. A kormányzó Munkáspárt képviselői úgy vélik, hogy amennyiben a párt rosszul teljesít Skóciában, elveszíti walesi pozícióit, és nem tudja megtartani az Angliában védett mintegy 2500 önkormányzati hely számottevő részét, akkor tovább fokozódhat a nyomás Starmeren a távozását illetően.

A brit politikai színtéren egyértelmű átrendeződés látszik

Az első eredmények alapján tovább gyengülhet a brit kétpártrendszer, és az ország egy sokszereplős politikai modell felé mozdulhat el. Elemzők ezt az elmúlt száz év egyik legjelentősebb brit politikai átalakulásának tartják. A korábban meghatározó Munkáspárt és Konzervatív Párt szavazókat veszített a Reform javára, miközben a baloldalon a Zöld Párt is erősödött. Skóciában és Walesben eközben nacionalista pártok előretörésére számítottak.

Farage úgy értékelte az addigi adatokat, hogy azok „jóval meghaladják” korábbi várakozásait, és szerinte „történelmi fordulatot” hoznak a brit politikában.

A Munkáspárt több kiemelt választókerületben súlyos vereséget szenvedett. A párt közel öt évtized után elvesztette az irányítást a nagy-manchesteri Tameside önkormányzata felett, miután a Reform megszerezte mind a 14 korábban munkáspárti helyet. A közeli, egykori bányászvárosként ismert Wiganban – amelyet több mint ötven éve vezetett a párt – szintén az összes, húsz védett mandátum a Reformhoz került. Salfordban pedig a Munkáspárt a 16 megvédendő helyből mindössze hármat tudott megtartani.

Bár az időközi választásokon gyakran gyengébben szerepelnek a hivatalban lévő kormányok, a közvélemény-kutatók most arra számítanak, hogy a Munkáspárt még annál is több önkormányzati helyet bukhat, mint amikor John Major kormánya 1995-ben több mint kétezer mandátumot veszített a korrupciós ügyek árnyékában.

A Reform UK Angliában addigra 253 önkormányzati helyet szerzett meg, miközben még több mint 4200 mandátum sorsa nem dőlt el. A Munkáspárt 185 helyet veszített, a Konzervatívok pedig 93 mandátumos mínuszban álltak. A további eredmények péntek délutántól várhatók.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP)