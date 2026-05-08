Nigel Farage pártja tovább erősödik a brit politikai színtéren

Komoly figyelmeztetést kaptak a brit kormánypártok az angliai önkormányzati választásokon, ahol Keir Starmer Munkáspártja súlyos veszteségeket szenvedett el több hagyományos körzetében is. A legnagyobb nyertesnek Nigel Farage és a Reform UK bizonyult, amely látványos előretöréssel rengette meg a brit politikai status quót. Az első eredmények alapján egyre többen beszélnek arról, hogy Nagy-Britanniában végleg meggyengülhet a korábbi kétpártrendszer.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 10:22
Nigel Farage a Reform UK vezetője Fotó: TOLGA AKMEN Forrás: AFP
A Munkáspárt több térségben is jelentős visszaesést szenvedett el az eddig ismert eredmények alapján. Ide tartoznak Anglia északi és középső részének hagyományos ipari körzetei, valamint London bizonyos részei is. A választás egyik legnagyobb győztese Nigel Farage jobboldali formációja, a Reform UK lett, amely Angliában több mint kétszáz önkormányzati mandátumot szerzett, emellett Skóciában és Walesben is előretörhet.

Az angliai 136 önkormányzatban, továbbá a skót és a walesi parlamentekben tartott voksolásokat a 2029-es brit parlamenti választások előtti legfontosabb politikai erőfelmérésnek tekintik. A kormányzó Munkáspárt képviselői úgy vélik, hogy amennyiben a párt rosszul teljesít Skóciában, elveszíti walesi pozícióit, és nem tudja megtartani az Angliában védett mintegy 2500 önkormányzati hely számottevő részét, akkor tovább fokozódhat a nyomás Starmeren a távozását illetően.

A brit politikai színtéren egyértelmű átrendeződés látszik

Az első eredmények alapján tovább gyengülhet a brit kétpártrendszer, és az ország egy sokszereplős politikai modell felé mozdulhat el. Elemzők ezt az elmúlt száz év egyik legjelentősebb brit politikai átalakulásának tartják. A korábban meghatározó Munkáspárt és Konzervatív Párt szavazókat veszített a Reform javára, miközben a baloldalon a Zöld Párt is erősödött. Skóciában és Walesben eközben nacionalista pártok előretörésére számítottak.

Farage úgy értékelte az addigi adatokat, hogy azok „jóval meghaladják” korábbi várakozásait, és szerinte „történelmi fordulatot” hoznak a brit politikában.

A Munkáspárt több kiemelt választókerületben súlyos vereséget szenvedett. A párt közel öt évtized után elvesztette az irányítást a nagy-manchesteri Tameside önkormányzata felett, miután a Reform megszerezte mind a 14 korábban munkáspárti helyet. A közeli, egykori bányászvárosként ismert Wiganban – amelyet több mint ötven éve vezetett a párt – szintén az összes, húsz védett mandátum a Reformhoz került. Salfordban pedig a Munkáspárt a 16 megvédendő helyből mindössze hármat tudott megtartani.

Bár az időközi választásokon gyakran gyengébben szerepelnek a hivatalban lévő kormányok, a közvélemény-kutatók most arra számítanak, hogy a Munkáspárt még annál is több önkormányzati helyet bukhat, mint amikor John Major kormánya 1995-ben több mint kétezer mandátumot veszített a korrupciós ügyek árnyékában.

A Reform UK Angliában addigra 253 önkormányzati helyet szerzett meg, miközben még több mint 4200 mandátum sorsa nem dőlt el. A Munkáspárt 185 helyet veszített, a Konzervatívok pedig 93 mandátumos mínuszban álltak. A további eredmények péntek délutántól várhatók.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
