Borítókép: Brutális baleset történt Szegeden 2026. május 7-én, éjszaka (Fotó: Délmagyar/Donka Ferenc)
Darabokra szakadt egy autó a szegedi Bertalan hídon
Péntek hajnalban hatalmas erejű ütközés történt a szegedi Bertalan hídon, ahol egy autó egy kandelábernek csapódott. A brutális balesetben a jármű három részre szakadt, olyan nagy volt a becsapódás ereje. Az autóban ketten ültek, egyikük életét már nem lehetett megmenteni.
